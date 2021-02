Arshi Khan Fight With Rahul Vaidya And Devoleena Bhattacharjee: ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) में तीन हफ्ते ही बचे हैं अब फिनाले आने में, ऐसे में घर में आए दिन हंगामा होता रही रहता है. आज आने वाले एपिसोड के प्रोमो में (Devoleena Bhattacharjee) और अर्शी खान (Arshi Khan) के बीच जमकर बहस होती है. इतनी की देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) गुस्से में कुछ सामान भी तोड़ देती है. वहीं अर्शी खान (Arshi Khan) के साथ राहुल वेद्य (Rahul Vaidya) की भी जमकर लड़ाई होती है. Also Read - Bigg Boss 14 Weekend Ka Vaar: रूबीना दिलैक ने सलमान पर लगाया Eijaz Khan को लेकर ये आरोप, भाईजान के उड़े होश...दे डाली नसीहत

'बिग बॉस 14 प्रोमो' में देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) किचन एरिया में बैठे-बैठे ही अर्शी खान को काम करने पर कुछ बोलती हैं, जिसके बाद अर्शी कहती हैं कि "मैं आपका ऑर्डर लेने के लिए नहीं बैठी हूं'. इसके बाद देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) कहती हैं कि 'तुम्हारे घर वाले तुम्हारी ये बातें सहते होंगे, मैं ये सहने के लिए नहीं बैठ हूं.' देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) इस दौरान बेहद गुस्से में रहती हैं औऱ उन्होंने हाथ में जो सामान लिया था उसे जोर से फेंक देती हैं.

राहुल वैद्य अपनी पुरानी दोस्त अर्शी खान (Arshi Khan) पर शिकंजा कसते हुए नजर आएंगे, ‘बिग बॉस 14 प्रोमो’ (Bigg Boss 14 Promo) में राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) अर्शी खान के कैरेक्टर पर कमेंट करते हुए दिख रहे हैं. राहुल (Rahul Vaidya) किचन एरिया में खड़े होकर अर्शी खान (Arshi Khan) से कह रहे हैं कि लोगों को जब अपने बच्चों से कहना होगा कि बुरा काम मत करो तो वो कहेंगे कि अर्शी खान (Arshi Khan) मत बनो. ये स्टेटमेंट सुनकर अर्शी खान (Arshi Khan) ने इस दौरान कहा कि, तुम मेरे कैरेक्टर पर बात मत करो और औरत की इजज्त करना सिखो’.

ऐसे में आज के एपिसोड में लगता है अर्शी खान ही मुद्दा रहेंगी, वहीं दूसरी तरफ आज घरवाले एक बार फिर से नॉमिनेशन का वार झेलेंग. ऐसे में देखना होगा कि कौन इस बार घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट होगा.