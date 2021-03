Arshi Khan Will Do swayamvar After Bigg Boss 14 Know The Details: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में बतौर चैलेंजर हिस्सा लेने वाली अर्शी खान (Arshi Khan) एक बार फिर चर्चा में आ चुकी हैं, दरअसल एक्ट्रेस जल्द ही एक बार फिर छोटे पर्दे पर नजर आने वाली हैं. जी हां आप सच सुन रहे हैं अर्शी खान (Arshi Khan) का स्वयंवर (Arshi Khan’s Swayamvar) होने वाला है और वो भी टीवी पर. अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने भी अपना स्वयंवर टीवी पर रखवाया था और सबसे पहले इसकी शुरुआत राखी सांवत (Rakhi Sawant) ने की थी. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: तारक मेहता के 'मास्टर भिड़े' हुए कोरोना पॉजिटिव, क्या बंद हो जाएगी शूटिंग!

अर्शी खान (Arshi Khan) का स्वयंवर होने जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक, राखी सावंत (Rakhi Sawant) रतन राजपूत (Ratan Rajput) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के बाद अब अर्शी खान (Arshi Khan) भी स्वयंवर करने जा रही हैं. इससे पहले राहुल महाजन भी रियेलिटी शो में शादी रचा चुके हैं. उन्होंने ‘राहुल की दुल्हनिया’ में डिंपी गांगुली संग शादी रचाई थी, हालांकि ये रिश्ता नहीं चला और दोनों अलग हो गए. Also Read - Monokini में एक बार फिर से Hina Khan ने करवाया बोल्ड फोटोशूट, बीच पर लिए Sun Bath के मजे....Viral Pictures

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अर्शी खान (Arshi Khan) ने मेकर्स की अप्रोच को स्वीकार कर लिया है और मेकर्स चाह रहे हैं कि इस सीजन को बिग बॉस फेम राहुल महाजन (Rahul Mahajan) इसे होस्ट करेंगे. इस शो का अस्थायी नाम ‘आएंगे तेरे सजना’ (सीजन 1 विद अर्शी खान) होगा.

बता दें कि अर्शी खान (Arshi Khan) ने हाल ही मुंबई में अपने लिए एक घर खरीदा, जिसके लिए उन्होंने सलमान खान और ‘बिग बॉस’ का शुक्रिया अदा किया था. अर्शी खान (Arshi Khan) को आवाम दुल्हन के तौर पर कितना देखना पसंद करती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा.