Arshi Khan leave to wear nighty shares hot and glamorous photos after Bigg Boss 14 में अर्शी खान (Arshi Khan) ने लोगों को खूब एंटरटेन किया था. शो में ज्यादातर वो नाइटी में नज़र आईं. घर में कुछ लोगों ने उनकी नाइटी पर सवाल उठाया तो कुछ ने मज़ाक उड़ाया लेकिन अर्शी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा. अर्शी खान को अपनी नाइटी से कुछ ज्यादा ही लगाव है.लेकिन घर से बाहर आने के बाद अब अर्शी के तेवर बदल गए हैं. हाल ही में अर्शी ने डीप नेक टॉप के साथ पालाजो स्टाइल पैंट्स में ड्रेस शेयर की. साथ ही न्यूड मेकअप में अर्शी काफी खूबसूरत लग रही थीं.

अर्शी खान के पब्लिसिस्ट फ्लिन रेमोडियोज़ के मुताबिक अर्शी खान के पास करीब 500 नाइटी हैं. NDTV के मुताबिक फ्लिन कहते हैं, "जब वे घर पर होती हैं और उन्हें पता होता है कि कोई मेहमान नहीं आने वाला तो वे सिर्फ नाइटी ही पहनती हैं.