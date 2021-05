Bigg Boss 14 Fame Arshi Khan On Looking For Mister Perfect: बिग बॉस 14 में बतौर चैलेंजर एंट्री करने वाली एक्ट्रेस फेम अर्शी खान (Arshi Khan) जब से शो से बाहर आई हैं वो लगातार मशहूर हो रही हैं और उन्हें कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं. हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस को कोरोना हो गया है जिस वजह से वो घर में कैद हैं. ऐसे में अब कोरोना से ग्रस्त होने के बाद अर्शी (Arshi Khan) ने कहा कि इस दौरान उन्हें रिलेशनश‍िप में ना होना काफी खला. एक्ट्रेस ने इस पर चर्चा की और कहा कि कोरोना से जूझते समय उन्हें बॉयफ्रेंड ना होने का अफसोस हो रहा था. Also Read - Arshi Khan की कोविड रिपोर्ट निगेटिव, अब इस बात का है इंतजार

अर्शी (Arshi Khan) ने कहा- ‘जब आप संक्रमित होते हैं, तो आपको अकेले क्वारनटीन में रहना पड़ता है और आप प्यार-रोमांस मिस करते हैं. मुझे अफसोस है कि मैं किसी रिलेशनश‍िप में नहीं हूं और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. मुझे लगता है अब किसी रिलेशनश‍िप में आने का मेरा टाइम हो गया है. मिस्टर राइट का इंतजार कर रही हूं, उम्मीद है मुझे मेरा महबूब जल्द मिलेगा’. Also Read - Arshi Khan को सर-ए-राह एक फैन चूम कर चला गया, लाखों लोगों ने देख लिया ये Video

अर्शी खान (Arshi Khan) कोरोना पॉज‍िट‍िव थीं, तब एक्ट्रेस ने अपना ज्यादातर वक्त फ‍िल्में और वेब सीरीज देखने में बिताया. खबर है कि अर्शी (Arshi Khan) सीरियल जोधा अकबर फेम रवि भाटिया के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जो एक वेब सीरीज है. आपको बता दें कि अर्शी (Arshi Khan) ने अब मुंबई में अपना घर खरीद लिया है और उन्होंने इसके लिए बिग बॉस का शुक्रिया अदा किया था.