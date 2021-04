Arti Singh Poses Bold in Blue Bikini in The Maldives See Actress Bold pictures: बिग बॉस (Bigg Boss) फेम एक्ट्रेस आरती सिंह (Arti Singh) इन दिनों मालदीव में अपना अच्छा वक्त बिता रही हैं. आरती सिंह (Arti Singh) यहां पर अकेले आई हैं और वो जमकर मस्ती कर रही हैं. आरती सिंह (Arti Singh) जब से बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं उन्होंने अपने वजन पर काफी काम किया है और अब वो अपने काम से कुछ दिनों का ऑप लेकर मालदीव में हैं और वो वहां पर वो जमकर मस्ती कर रही हैं और अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर कर रही हैं. Also Read - गोविंदा की भांजी आरती सिंह के साथ हुई थी रेप की कोशिश, दीपिका पादुकोण के सामने छलका दर्द

इस समय आरती सिंह (Arti Singh) मालदीव की सैर करने पहुंच गई हैं और इस तस्वीर में आरती सिंह (Arti Singh) समंदर किनारे बिकिनी में तापमान बढ़ा रही हैं और उन्होंने अपनी ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड की हैं जिनमें वो अलग-अलग अदाएं दिखाती नज़र आ रही हैं.

अपने ब्रेकफास्ट के दौरान आरती सिंह (Arti Singh) बिकिनी में स्विमिंग करती दिखीं, इस तस्वीर में आरती सिंह (Arti Singh) अपने जूस का मजा ले रही हैं. आरती सिंह (Arti Singh) की इस बोल्डनेस ने फैंस का दिल जीत लिया है. इस तस्वीर में आरती सिंह (Arti Singh) ग्रीन कलर की बिकिनी में नजर आ रही हैं.

मालदीव आने के बाद से ही आरती सिंह (Arti Singh) काफी बोल्ड हो चुकी है, इसके पहले भी उन्होंने कई सारी तस्वीरें शेयर की थी जिसमें उनका कातिलाना अंदाज देखने को मिला था. इस तस्वीर में आरती सिंह (Arti Singh) ब्लू कलर की बिकिनी में अपना फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं.

आरती सिंह (Arti Singh) का ये सेक्सी अवतार देखकर फैंस भी उनके कायल हो गए हैं. आरती सिंह (Arti Singh) कई दिनों से मालदीव में हैं और लगातार अपनी ग्लैमरस तस्वीरें भेज रही हैं. आरती सिंह (Arti Singh) कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन हैं और बिग बॉस में नज़र आ चुकी हैं.