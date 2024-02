Article 370 Twitter Review: 'आर्टिकल 370' को दर्शकों ने कहा मास्टरपीस, यामी गौतम की एक्टिंग है सॉलिड

Article 370 Twitter Review: यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म ‘आर्टिकल 370’ (Article 370) आज सिनेमाघरों में आ गई है और ये फिल्म पूरी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित है. हाल ही में पीएम मोदी (Pm Modi) जब कश्मीर के दौर पर गए थे तो उन्होंने इस फिल्म का जिक्र किया था. वहीं फिल्म का ट्रेलर जब से सामने आया है, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. ऐसे में दर्शक इसका लंबे समये से इंतजार कर रहे थे और अब वो समय आ गया है कि आप फिल्म को पर्दे पर जाकर देख सकते हैं. फिल्म में दिखाया गया है कि आर्टिकल 370 कैसे हटा था, और इसके लिए कितने काम सरकार ने किए थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म को दर्शकों ने कितनी रेटिंग दी है और इसे लोग कितना पसंद कर रहे हैं (Article 370 Twitter Review)

‘आर्टिकल 370’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और अब तक जो रिव्यू सामने आए हैं वो बेहद कमाल के हैं और लोगों के रिएक्शन को देखकर लग रहा है कि फिल्म दर्शकों को अपना मुद्दा समझाने में कामयाब रहे है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यामी गौतम की फिल्म ‘आर्टिकल 370’ को लेकर लोगों ने क्या-किया रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, माइंड ब्लोइंग. फैंटास्टिक मूवी.

इसके अलावा दूसरे यूजर ने आर्टिकल को साढ़े तीन स्टार्स देते हुए लिखा, यामी गौतम ने अपनी परफॉर्मेंस से दिल चुरा लिया. उनकी इंटेंस भरी आंखें सचमुच अद्भुत हैं, निर्देशन अच्छा है, सभी कलाकारों की एक्टिंग शानदार है. सुपर हिट फिल्म.

#Article370 -⭐⭐⭐✨@yamigautam steel the show with her performance, her intensity eyes is literally amazing, direction is good not up to the mark, screenplay is phenomenal, Acting of all actor is simply brilliant, Super Hit movie.#YamiGautam #Article370Movie #Article370Film pic.twitter.com/3KOLm7risU

— AMIR ANSARI (@amirans934) February 23, 2024