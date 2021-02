Bhojpuri Film Pyar To Hona Hi Tha Trailer: भोजपुरी सिनेमा के चर्चित निर्देशक प्रमोद शास्त्री की आने वाली फिल्म ‘प्यार तो होना ही था’ के ट्रेलर को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. सुपरस्टार अरविन्द अकेला कल्लू (Arvind Akela Kallu) और यामिनी सिंह स्टारर फिल्म ‘प्यार तो होना ही था’ के ट्रेलर को दो दिनों में बड़ी संख्या में लोग देख चुके हैं और पसंद कर चुके हैं. इस फिल्म के निर्देशक प्रमोद शास्त्री हैं. ए.सी.एच. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड तले निर्मित और निर्देशक प्रमोद शास्त्री की हैट्रिक भोजपुरी फिल्म ‘प्यार तो होना ही था’ का ट्रेलर वेलेंटाइन डे पर डी आर जे रिकॉर्डस म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया. Also Read - Narsimha Trailer: अब तक की सबसे खतरनाक फिल्म नरसिम्हा का ट्रेलर रिलीज, प्रिंस की दहाड़ ने हिला दिया

इस फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमणीय स्थलों पर की गई है. इस फिल्म का निर्माण फिल्म निर्माता अमित हिंडोचा ने भव्य पैमाने पर किया है. निर्देशक प्रमोद शास्त्री कहते हैं कि यह एक स्वस्थ मनोरंजक व संपूर्ण पारिवारिक फिल्म है और हर वर्ग के दर्शकों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर इस फिल्म को बनाया गया है.

फिल्म के ट्रेलर से साफ है कि इस फिल्म में कल्लू का एक से बढ़कर एक एक्शन देखने को मिलेगा. ट्रेलर बेहतरीन गानो से भरपूर है. इस फिल्म के लेखक एस. के. चैहान, संगीतकार ओम झा, गीतकार प्यारेलाल यादव कवि, एस. के. चैहान, सुमित सिंह चन्द्रवंशी, प्रकाश बारूद हैं. इस फिल्म में दर्शक कल्लू, यामिनी सिंह, कनक यादव, रोहित सिंह को अलग अंदाज में देख सकेंगे.