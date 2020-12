Arya Banerjee Death Case Update: सिनेमा और मनोरंजन जगत पर इस साल ने गहरा सदमा पहुंचाया है. हाल ही में विद्या बालन (Vidya Balan) की फिल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ (The Dirty Picture) में शकीला का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस आर्या बनर्जी (Arya Banerjee Death) का निधन हो गया है. 33 वर्षीय आर्या की रहस्यमई मौत (Arya Banerjee Passed Away) ने सबको हिला कर रख दिया है. इस मौत को कई लोगों ने मर्डर का भी नाम दिया था मगर अब ऑटोप्सी रिपोर्ट ने सब खुलासा कर दिया है. Also Read - 'डर्टी पिक्चर' में विद्या बालन के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस आर्या बैनर्जी का निधन, 33 की उम्र में संदिग्ध हालत में मौत

पुलिस का कहना है कि आर्या के शरीर में काफी मात्रा में शराब पाई गई हैं वहीं पुलिस के मुताबिक डॉक्टर्स ने आर्या बैनर्जी के मर्डर की बात को खारिज कर दिया है. डॉक्टर्स ने इस बात का भी खुलासा किया है कि आर्या के पेट में करीब दो लीटर शराब मिली है और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना भी बताई गई है.

View this post on Instagram A post shared by tellyyapa (@tellyyapa9)

बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक्ट्रेस का शव खून से लथपथ था और चारों तरफ उल्टियां पसरी हुई थी. जानकारी के अनुसार जब आर्या की कामवाली ने सुबह एक्ट्रेस के घर का दरवाज़ा खटखटाया तब बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला. इसके बाद कामवाली ने पुलिस को फोन करके वहां बुलाया और जब पुलिस वहां पहुंची तब सब कुछ खत्म हो गया था. पुलिस फिल्हाल इस मामले की तफ्तीश से जांच कर रही है.