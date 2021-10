Aryan Khan Drugs Case: बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे (Ananya Panday) शुक्रवार को भी NCB के सामने पेश हुईं. NCB ने मादक पदार्थ मामले में अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) के खिलाफ जांच के दौरान कथित तौर पर व्हाट्सएप चैट में उनका नाम पाया था. इसके बाद उन्हें गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था.Also Read - जब Ananya Panday ने कहा था- 'शाहरुख खान उनके दूसरे पिता की तरह हैं, सुहाना खान से भी है करीबी दोस्ती

अनन्या से दूसरे दिन लगातार चार चार घंटे तक पूछताछ की गई. इसके बाद अनन्या पांडेय NCB दफ्तर से बाहर निकल गईं.

Mumbai: Actor Ananya Panday leaves from NCB office after being questioning in the ongoing drugs case. pic.twitter.com/f63n2kTsKg

— ANI (@ANI) October 22, 2021