Aryan Khan Drugs Case: ड्रग्स केस (Drugs Case) में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत अर्जी को सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी. सेशंस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, आर्यन खान के वकील ने स्पेशल NDPS कोर्ट के जमानत नहीं देने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.Also Read - Aryan Khan Drugs Case: नहीं मिली बेल, जेल में ही रहेंगे आर्यन खान, कोर्ट ने खारिज की जमा‍नत अर्जी

इससे पहले सेशंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. मामला आज जब आदेश के लिए आया तो विशेष न्यायाधीश ने कहा, ‘खारिज.’ NCB ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. Also Read - Aryan Khan की गिरफ्तारी से परेशान ट्विंकल खन्ना ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- चलो! देसी 'Squid Game' शुरू करते हैं

Drugs on cruise ship case | Aryan Khan moves an application in the Bombay High Court against the Special NDPS Court order on his bail rejection

— ANI (@ANI) October 20, 2021