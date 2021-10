Aryan Khan Drugs Case : ड्रग्स केस के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज मुंबई के आर्थर रोड जेल से रिहाई मिल गई है और पिता शाहरुख खान बेटे को आर्यन को जेल से लेकर सीधे अपने घर मन्नत पहुंचे हैं. घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा है. लोग शाहरुख के बेटे को एक झलक देखने को बेताब हो रहे हैं. आखिरकार 28 दिनों तक मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद रहने के बाद आज आर्यन अपने घर मन्नत पहुंचे. घर में जश्न का माहौल है और मां गौरी खान की भी आज मन्नत पूरी हो गई है.Also Read - Aryan Khan को अभी नहीं मिली है आजादी, जेल से रिहा होने के बाद माननी होंगीं ये शर्तें, जानिए क्या

जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि सुबह 10 बजे के बाद आर्यन की रिहाई की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं. बता दें कि आर्यन को कल ही जमानत मिल गई थी, लेकिन कागजात समय-सीमा के भीतर जेल अधिकारियों को नहीं मिलने की वजह से कल उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी. जेल अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह-सुबह करीब 5.30 बजे कोर्ट का आदेश प्राप्त करने के लिए ऑर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स सुबह 5.30 बजे खोला गया, जिसमें उनकी जमानत की कॉपी मिल गई है. Also Read - Aryan Khan की रिहाई का ज़बर्दस्त जश्न, Mannat के बाहर बज रही शहनाई, फैंस कर रहे हवन

#WATCH Aryan Khan reaches his home 'Mannat' after being released from Arthur Road Jail in Mumbai

A large gathering of media personnel outside Shah Rukh Khan's residence delayed the car's entry into the residential premises pic.twitter.com/Zgay7BQQ8N

— ANI (@ANI) October 30, 2021