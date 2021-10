Aryan Khan Drugs Case: ड्रग्स केस (Drugs Case) में फंसे शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. एक दिन पहले जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद NDPS कोर्ट ने आर्यन की न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है. उधर, सेशंस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां मंगलवार को जमानत पर सुनवाई होगी.Also Read - शाहरुख खान की बेटी Suhana और Ananya Pandey में है पक्की यारी, एक दूसरे से कपड़े तक मांगते हैं उधार, जमकर होती हैं पार्टियां

Drugs on cruise ship matter | Mumbai: Special NDPS Court extends judicial custody of Aryan Khan and others till 30th October.

— ANI (@ANI) October 21, 2021