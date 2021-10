Aryan Khan Drugs Case Updates: ड्रग्स केस में आरोपी शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को राहत नहीं मिली है. मुंबई की सेशंस कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) और मुनमुन धमेचा (Munmun Dhamecha) की जमानत पर भी 20 अक्टूबर को ही फैसला होगा.Also Read - Aryan Khan's Bail Plea LIVE Updates: आर्यन खान को आज भी नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक फैसला रखा सुरक्षित

कोर्ट में सुनवाई के दौरान NCB ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसने पहली बार ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, बल्कि लंबे समय से लेते रहे हैं. ऐसे में उसे संदेह का लाभ नहीं देना चाहिए. Also Read - Aryan Khan Drugs Case के बीच Rhea Chakraborty ने कर दिया ऐसा पोस्ट...हो गया वायरल, जानें क्या कहा

Drugs on cruise matter | Mumbai Special NDPS court reserves order for 20th October on bail application of Aryan Khan, Arbaaz Merchant and Munmun Dhamecha

