Aryan Khan Drugs Case Updates: ड्रग्स केस (Drugs Case) में फंसे शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा (Munmun Dhamecha) और अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है. ड्रग्स केस में तीनों आरोपियों को जमानत भले ही मिल गई लेकिन वह जेल से कल शाम या परसों तक ही रिहा हो सकेंगे.Also Read - Aryan Khan Bail Updates: आर्यन खान को राहत, काम आईं मुकुल रोहतगी की दलीलें; बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील और पूर्व ASG मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनकर आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दी है. कल विस्तृत आदेश मिलेगा. मुझे उम्मीद है तीनों कल या शनिवार को जेल से बाहर आ जाएंगे. Also Read - Aryan Khan Case Updates: आर्यन खान राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

They (Aryan Khan, Arbaz Merchant & Munmum Dhamecha) will come of the jail after the order is released from the court… For me, it is a regular case – to win some, to lose some. I am happy that he (Khan) has got bail: Former AG Mukul Rohatgi, who represented Khan in Bombay HC pic.twitter.com/UorRf4qmx0

— ANI (@ANI) October 28, 2021