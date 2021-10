Aryan Khan: ड्रग्स मामले में जेल में बंद आर्यन खान आज रिहा हो गए हैं. ऑर्थर रोड जेल से आर्यन (Aryan Khan Jail se Bahar Aaye) रिहा हुए हैं. आर्यन खान (Aryan Khan) पिछले 28 दिनों से ऑर्थर रोड जेल में बंद थे. पिछले 28 दिनों से इस पल सुपरस्टार शाहरुख़ खान और उनका परिवार इंतेजार कर रहा था. इसके साथ ही फैंस भी आर्यन खान के लिए छूटने का इंतेजार कर रहे थे.Also Read - Aryan Khan Drugs Case LIVE Updates: आर्थर रोड जेल से रिहा हुए आर्यन खान, शाहरुख खान ने बेटे को किया रिसीव, देखें VIDEO

आर्यन खान के जेल से बाहर आने पर न सिर्फ शाहरुख़ खान के बंगले मन्नत के अंदर बल्कि मन्नत के बाहर भी जश्न मनाया जा रहा है. मन्नत के बाहर बहुत भीड़ जुटी हुई है. यहां फैंस शाहरुख़ खान और आर्यन खान का इंतेजार कर रहे हैं. Also Read - आर्थर रोड जेल में ही कटेगी Aryan Khan की आज की रात, शनिवार सुबह होगी रिहाई; यह है वजह...

आर्यन के छूटने के मौके पर मन्नत के बाहर शहनाई बजाई जा रही है. फैंस ही शहनाई बजवा रहे हैं. शाहरुख़ के बेटे आर्यन के जेल से छूटने पर जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है.

It’s not just the lights at #Mannat 🔥

The dark nights are over 💥@iamsrk@gaurikhan#WelcomeHomeAryan #ShahRukhKhan #TeamShahRukhKhan pic.twitter.com/qH8504yCkT

— Team Shah Rukh Khan ⚡️ (@teamsrkfc) October 29, 2021