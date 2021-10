Aryan Will Release From Jail Today SRK House Mannat Is Already Celebrating: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) आज आखिरकार जेल से बाहर आ ही जाएंगे, वैसे तो आर्यन को कल जेल से बाहर आना था लेकिन पूरा पेपर वर्क ना हो पाने की वजह से आर्यन खान (Aryan Khan) को एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी होगी क्योंकि जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आर्यन की रिहाई के कागजात तय समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुए थे.Also Read - Petrol-Diesel Rate Hike Today: आज फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगी है आग, जानिए क्या है आज का ताजा रेट....

आर्यन खान की रिहाई आज यानि की शनिवार को होगी औऱ वो करीब 25 दिन से अधिक जेल में काट चुके हैं. ऐसे में जैसे ही आर्यन के आने की खबरें आई, शाहरुख खान का बंगना मन्नत जगमगा उठा और आर्यन के घर आने की खुशी में 'मन्नत' को पूरी तरह से सजा दिया गया है और यह काफी भव्य दिखाई दे रहा है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बंगले 'मन्नत' के वीडियो को योगेन शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

मन्नत बंगले की सजावट देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहरुख और गौरी खान अपने लाडले आर्यन खान से मिलने के लिए कितने उत्सुक हैं. आर्यन खान पिछले 26 दिनों से अपने परिवार से दूर हैं. उन्हें 3 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था. बीते गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी थी.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने बेटे को लेने जेल पहुंचे हैं, बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आर्यन खान मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से आज सुबह करीब 10 बजे रिहा हो सकते हैं. जेल की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आज करीब सुबह दस बजे तक उन्हें रिहा किया जा सकता है.