Aryan Khan Case Updates: ड्रग्स केस (Drugs Case) में फंसे शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को बॉम्बे हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई. हालांकि आर्यन की आज की रात भी आर्थर रोड जेल में ही कटेगी. आर्यन को शनिवार सुबह रिहा किया जाएगा.

न्यूज एजेंसी ANI ने आर्थर रोड जेल के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है. इससे पहले आज ही कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का विस्‍तृत आदेश जारी किया. आर्यन की रिहाई आज इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि NDPS कोर्ट से बेल ऑर्डर की कॉपी शाम 5:30 तक ऑर्थर रोड जेल नहीं पहुंच सकी.

Mumbai | Aryan Khan will not be released from the jail today. He will be released tomorrow morning: Arthur Road Jail officials

