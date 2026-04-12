आज भी ट्रेंड कर रहे हैं आशा भोसले के ये 10 गाने, Reels पर मचा रहे धूम

Asha Bhosle Died: भारतीय संगीत जगत की सबसे चमकीली रूह, आशा भोसले जी ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया. 92 वर्ष की आयु में उनके निधन से सुरों के एक युग का अंत हो गया.

Published date india.com Updated: April 12, 2026 1:37 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
आज भी ट्रेंड कर रहे हैं आशा भोसले के ये 10 गाने, Reels पर मचा रहे धूम
आशा भोसले (फाइल फोटो- PTI)

भारतीय संगीत जगत की ‘वर्सेटाइल क्वीन’ आशा भोसले का निधन हो गया. उन्होंने रविवार (12 अप्रैल 2026) को अंतिम सांस ली. अपनी जादुई और बहुमुखी आवाज से दशकों तक दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाली आशा भोसले आज भले ही हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन एक कलाकार कभी मरता नहीं, वह अपने काम के जरिए हमेशा जीवित रहता है.

आज के डिजिटल दौर में, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आशा जी के गाने जिस तरह ट्रेंड करते हैं, वह साबित करता है कि उनकी आवाज का जादू आज भी सिर चढ़कर बोलता है. आशा जी की आवाज हर पीढ़ी को अपना दीवाना बना लेती है. आपको आशा भोसले के उन गानों के बारे में बताते हैं जो रील्स में टॉप पर रहते हैं.

1. दम मारो दम
जब बात रील्स पर स्वैग और एटीट्यूड की आती है, तो ‘दम मारो दम’ से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. इस गाने का सिग्नेचर म्यूजिक और आशा जी की नशीली आवाज आज की वाइब के साथ पूरी तरह फिट बैठती है. युवा इस पर अक्सर अपने बोल्ड लुक्स और स्लो-मोशन वीडियो बनाते हैं.

2. चुरा लिया है तुमने जो दिल को
यह गाना हर रोमांटिक रील की पहली पसंद है. हाथ में गिटार और आशा जी की मखमली आवाज के साथ शुरू होने वाला यह गाना आज भी प्रेमियों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना 1973 में था. इसके रिमिक्स और लो-फाई वर्जन आज जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं.

3. झुमका गिरा रे
शादियों और फैमिली फंक्शन की रील्स ‘झुमका गिरा रे’ के बिना अधूरी हैं. आशा जी के इस क्लासिक गाने पर इन्फ्लुएंसर्स अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी और ठुमकों का प्रदर्शन करते नजर आते हैं.

4. ओ हसीना जुल्फों वाली
एनर्जी से भरपूर यह गाना डांस चैलेंज के लिए सबसे बेस्ट है. मोहम्मद रफी के साथ आशा जी की जुगलबंदी ने इस गाने को एक अमर पार्टी एंथम बना दिया है. रील्स पर अक्सर इस गाने के हुक-स्टेप्स को कॉपी करते हुए वीडियो देखे जा सकते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

5. पिया तू अब तो आजा
हेलन के डांस और आशा जी की आवाज ने इस गाने को एक आइकॉनिक दर्जा दिया. आज भी जब कोई अपनी ‘डांसिंग स्किल्स’ दिखाना चाहता है, तो इस गाने की बीट्स उसे मजबूर कर देती हैं.

6. ये मेरा दिल प्यार का दीवाना
चाहे अमिताभ बच्चन वाली ‘डॉन’ हो या शाहरुख खान वाली, आशा जी का गाया यह गाना आज भी हर महफिल की जान है. रील्स पर बॉस लेडी वाइब के लिए लड़कियां अक्सर इस गाने का चुनाव करती हैं.

7. आइए मेहरबान
आशा जी की आवाज की नजाकत देखनी हो, तो यह गाना सबसे सटीक उदाहरण है. इस गाने पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाकर बनाई गई रील्स इंस्टाग्राम पर काफी कलात्मक लगती हैं.

8. उड़े जब जब ज़ुल्फ़ें तेरी
भंगड़ा हो या कोई देसी स्टाइल, यह गाना आज भी रील्स पर धूम मचाता है. मोहम्मद रफी और आशा जी की ये सदाबहार पेशकश खुशी और उत्सव के हर वीडियो में जान फूंक देती है.

9. इन आंखों की मस्ती के
शास्त्रीय संगीत और गजल के चाहने वालों के लिए ‘उमराव जान’ के गाने किसी खजाने से कम नहीं हैं. रील्स पर ट्रेडिशनल आउटफिट्स और एक्सप्रेशन वीडियो के लिए इस गाने का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है.

10. काहे छेड़ छेड़ मोहे
हालांकि यह गाना थोड़ा बाद का है, लेकिन इसमें आशा जी की गायकी का जो स्तर है, वह किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है. क्लासिकल डांसर इस गाने पर अपनी कला का प्रदर्शन करना बहुत पसंद करते हैं.

सुरों के एक युग का अंत

आशा भोसले की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अनुकूलन क्षमता है. उन्होंने हर युग के संगीत को अपनाया और उसे अपनी पहचान दी. यही कारण है कि 1950 से लेकर 2026 तक, उनकी आवाज हर पीढ़ी के मोबाइल फोन और धड़कनों में गूंज रही है.

आशा भोसले जी का जाना संगीत के एक महाद्वीप का डूबना है. उन्होंने 12,000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी और हर शैली में खुद को साबित किया. भले ही आज वे अब हमारे बीच न हों, लेकिन जब भी कोई रील बनेगी या कहीं कोई गुनगुनाएगा, ‘आशा ताई’ की आवाज हमें हमेशा उनकी उपस्थिति का अहसास कराएगी.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.