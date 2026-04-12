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Asha Bhosle family tree: आशा भोसले के परिवार में कौन-कौन? जानिए दिग्गज गायिका की पूरी फैमिली ट्री

Asha Bhosle family tree: आशा भोसले ने ना सिर्फ मंगेशकर खानदान की संगीत परंपरा को संभाला, बल्कि अपनी आवाज से उसे अमर बना दिया. आशा भोसले का जीवन केवल उनकी सफलता की कहानी नहीं, बल्कि अटूट साहस और पारिवारिक प्रेम का भी बेहतरीन उदाहरण है. आइये जानते हैं आशा भोसले की फैमिली ट्री के बारे में...

Published date india.com Published: April 12, 2026 2:15 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
asha bhosle family tree
आशा भोसले के परिवार में कौन-कौन

Asha Bhosle family background: देश की मशहूर सिंगर आशा भोसले का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल निधन हो चुका है. बीते रात उन्हें अचानक से दिल का दौरा पड़ा. तबीयत बिगड़ता देख परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसे लीं. आशा भोसले के निधन से उनके फैंस में काफी निराशा है. देश की तमाम दिग्गज हस्तियां पीड़ित परिवार से संवेदना जता रही है. लेकिन क्या आपको पता है कि जिस सुरीली आवाज ने तकरीबन सात दशकों तक दुनिया पर राज किया, उनकी सफलता के पीछे कितना संघर्ष और पारिवारिक उतार-चढ़ाव छिपे हैं? मंगेशकर खानदान की वो ‘लाड़ली’ जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी. आइये जानते हैं आशा भोसले कें परिवार के बारे में…

मंगेशकर खानदान की लाड़ली

आशा भोसले का जन्म प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाट्य कलाकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था. उनके परिवार में संगीत की नींव यहीं से पड़ी, जहां हर बच्चा सुरों के साथ बड़ा हुआ. आशा ताई अपने पांच भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर हैं. संगीत की दुनिया में मंगेशकर फैमिली का नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है.

आशा ताई का शुरुआती जीवन

आशा जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था. जब वह केवल 9 वर्ष की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी बड़ी बहन लता और उन पर आ गई. यहीं से शुरू हुआ प्लेबैक सिंगिग (Playback Singing) का वो सफर, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे रिकॉर्डेड आर्टिस्ट बना दिया.

आशा भोसले का परिवार

  • पंडित दीनानाथ मंगेशकर (पिता): एक महान शास्त्रीय गायक और थिएटर आर्टिस्ट, जिन्होंने मंगेशकर परिवार में संगीत के संस्कार रोपे.
  • शेवंती (माता): पंडित दीनानाथ जी की दूसरी पत्नी और एक समर्पित गृहणी, जिन्होंने कठिन समय में बच्चों को संभाला.
  • लता मंगेशकर (बड़ी बहन): भारत की सुर कोकिला, जिनके साये में रहकर आशा जी ने संगीत सीखा और अपनी अलग पहचान बनाई.
  • मीना खडीकर (बड़ी बहन): एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और संगीतकार, जिन्होंने कई मराठी और हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज दी.
  • उषा मंगेशकर (छोटी बहन): संगीत की दुनिया का एक और बड़ा नाम, जो अपने भक्ति संगीत और मराठी गीतों के लिए जानी जाती हैं.
  • हृदयनाथ मंगेशकर (छोटा भाई): एक असाधारण संगीतकार और गायक, जिन्होंने अपनी बहनों के साथ मिलकर संगीत की दुनिया में कई मील के पत्थर स्थापित किए.

निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव

आशा ताई की निजी जिंदगी काफी चुनौतीपूर्ण रही. पहली शादी के असफल होने के बाद उन्होंने तीन बच्चों की अकेले परवरिश की. फिर आर.डी. बर्मन के साथ उनका रिश्ता उनके जीवन का सबसे खूबसूरत चर्चित पलों में से एक रहा.

  • गणपतराव भोसले (पहले पति): आशा जी ने मात्र 16 साल की उम्र में इनसे शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता काफी कड़वाहट के साथ 1960 में खत्म हो गया.
  • आर.डी. बर्मन / पंचम दा (दूसरे पति): संगीत के जादूगर, जिनसे आशा जी ने 1980 में शादी की और उनकी जोड़ी निजी व पेशेवर जीवन में सुपरहिट रही.
  • हेमंत भोसले (बड़ा बेटा): एक पायलट और संगीतकार थे, जिनका साल 2015 में कैंसर की वजह से दुखद निधन हो गया.
  • वर्षा भोसले (बेटी): एक जानी-मानी पत्रकार और स्तंभकार थीं, जिनका 2012 में असामयिक निधन आशा जी के लिए एक बड़ा सदमा था.
  • आनंद भोसले (छोटा बेटा): बिजनेस की पढ़ाई करने वाले आनंद फिलहाल अपनी मां के कामकाज और संगीत की विरासत को बखूबी संभाल रहे हैं.
  • जनाई भोसले (पोती): आनंद भोसले की बेटी, जो एक ट्रेंड सिंगर और डांसर हैं और आशा जी के संगीत को अगली पीढ़ी तक ले जा रही हैं.

मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस, शनिवार को आया था कार्डियक अरेस्ट

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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