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Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले का पार्थिव शरीर देखते ही फफक पड़े सचिन तेदुलकर, नम हुईं तब्बू की आंखें

Asha Bhosle Funeral: मुश्किल है इस बात को स्वीकार करना की आशा ताई अब इस दुनिया में नहीं रहीं. आज 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

Published date india.com Updated: April 13, 2026 2:24 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Asha Bhosle Funeral: हिंदी सिनेमा की महान गायिका आशा भोसले ने 92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. इनका अंतिम संस्कार आज 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. आशा ताई के अंतिम दर्शन के लिए राजनेता से लेकर बॉलीवुड जगत के सभी बड़े सितारे पहुंच रहे हैं.

अंतिम दर्शन के लिए अभिनेत्री तब्बू, आशा पारेख, सचिन तेंदुलकर, रितेश देशमुख, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मी ठाकरे और नेता आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, भारतीय गायक और संगीतकार लेस्ली पीटर लुईस, और भारतीय संगीतकार उत्तम सिंह को देखा गया.

भारतीय संगीतकार उत्तम सिंह ने आईएएनएस से बातचीत की.उन्होंने कहा, “देश ने चांद और सूरज दोनों खो दिए.पहले लता दीदी चली गई और अब आशा जी चली गईं.हम क्या ही श्रद्धांजलि दें, उनका जाना संगीत जगत के लिए बड़ा नुकसान है और दोबारा लता और आशा जी से बड़ा सिंगर कभी पैदा नहीं हो सकता है.

सांसद अरविंद सावंत ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, “आशा और लता ताई के गाने सुनकर ही हमारा बचपन गुजरा है और आज भी उनके सदाबहार गाने सुनते हैं.उनके संघर्ष की तुलना किसी से नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों स्तर पर बहुत कुछ झेला है.इतनी पीड़ा सहने के बाद भी उन्होंने अपनी गायकी में दर्द को झलकने नहीं दिया.”

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संगीतकार लेस्ली पीटर लुईस भी आशा भोसले के अंतिम दर्शन में पहुंचे.उन्होंने कहा, “यह सिर्फ हिंदी सिनेमा या संगीत जगत का ही नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे देश ने एक लीजेंड खोया है और उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है.मैंने उनके साथ बहुत सारे गाने किए हैं और यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है.”

वहीं अभिनेता संजय नार्वेकर ने बताया कि आशा जी ने सिखाया कि जीवन को जीना कैसे है.उन्होंने कहा, “आशा भोसले वे सिंगर थीं, जिन्होंने जीवन को जीना सिखाया और जीकर भी दिखाया.मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को ऊंचा स्थान मिले.”

आशा भोसले और लता मंगेशकर के संगीत के सवाल पर अभिनेता ने कहा कि दोनों के गाने का तरीका अलग था और यही कारण था कि दोनों ही महान थीं और हमेशा रहेंगी.

भारतीय सिनेमा की सिंगर साधना सरगम ने आशा भोसले के निधन को संगीत के एक युग का अंत बताया, क्योंकि जो संगीत उन्होंने दिया उसे छू पाना किसी के बस की बात नहीं है.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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