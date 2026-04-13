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Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले का पार्थिव शरीर देखते ही फफक पड़े सचिन तेदुलकर, नम हुईं तब्बू की आंखें

Asha Bhosle Funeral: मुश्किल है इस बात को स्वीकार करना की आशा ताई अब इस दुनिया में नहीं रहीं. आज 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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Asha Bhosle Funeral: हिंदी सिनेमा की महान गायिका आशा भोसले ने 92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. इनका अंतिम संस्कार आज 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. आशा ताई के अंतिम दर्शन के लिए राजनेता से लेकर बॉलीवुड जगत के सभी बड़े सितारे पहुंच रहे हैं.

अंतिम दर्शन के लिए अभिनेत्री तब्बू, आशा पारेख, सचिन तेंदुलकर, रितेश देशमुख, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मी ठाकरे और नेता आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, भारतीय गायक और संगीतकार लेस्ली पीटर लुईस, और भारतीय संगीतकार उत्तम सिंह को देखा गया.

#WATCH | Maharashtra | Actor Riteish Deshmukh paid his last respects to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Mumbai. Asha Bhosle passed away at the age of 92 yesterday at Breach Candy Hospital in Mumbai. pic.twitter.com/4AGhN1shud — ANI (@ANI) April 13, 2026

भारतीय संगीतकार उत्तम सिंह ने आईएएनएस से बातचीत की.उन्होंने कहा, “देश ने चांद और सूरज दोनों खो दिए.पहले लता दीदी चली गई और अब आशा जी चली गईं.हम क्या ही श्रद्धांजलि दें, उनका जाना संगीत जगत के लिए बड़ा नुकसान है और दोबारा लता और आशा जी से बड़ा सिंगर कभी पैदा नहीं हो सकता है.

#WATCH | Maharashtra: Cricket legend Sachin Tendulkar and his wife Anjali Tendulkar pay their last respects to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Mumbai. Asha Bhosle passed away at the age of 92 yesterday at Breach Candy Hospital in Mumbai. pic.twitter.com/piD3SCnTFY — ANI (@ANI) April 13, 2026

सांसद अरविंद सावंत ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, “आशा और लता ताई के गाने सुनकर ही हमारा बचपन गुजरा है और आज भी उनके सदाबहार गाने सुनते हैं.उनके संघर्ष की तुलना किसी से नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों स्तर पर बहुत कुछ झेला है.इतनी पीड़ा सहने के बाद भी उन्होंने अपनी गायकी में दर्द को झलकने नहीं दिया.”

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#WATCH | Maharashtra: Mortal remains of legendary singer Asha Bhosle being wrapped in tricolour as people pay their last respects at her residence in Mumbai. She passed away at the age of 92 yesterday at Breach Candy Hospital in Mumbai. pic.twitter.com/tQWWIwRqkD — ANI (@ANI) April 13, 2026

संगीतकार लेस्ली पीटर लुईस भी आशा भोसले के अंतिम दर्शन में पहुंचे.उन्होंने कहा, “यह सिर्फ हिंदी सिनेमा या संगीत जगत का ही नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे देश ने एक लीजेंड खोया है और उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है.मैंने उनके साथ बहुत सारे गाने किए हैं और यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है.”

VIDEO | Mumbai: Actor Tabu gets emotional as she arrives to pay tribute to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Grande, Lower Parel. She hugs and consoles Zanai Bhosle, granddaughter of Asha Bhosle. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/fdGrYRyvtn — Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026

वहीं अभिनेता संजय नार्वेकर ने बताया कि आशा जी ने सिखाया कि जीवन को जीना कैसे है.उन्होंने कहा, “आशा भोसले वे सिंगर थीं, जिन्होंने जीवन को जीना सिखाया और जीकर भी दिखाया.मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को ऊंचा स्थान मिले.”

आशा भोसले और लता मंगेशकर के संगीत के सवाल पर अभिनेता ने कहा कि दोनों के गाने का तरीका अलग था और यही कारण था कि दोनों ही महान थीं और हमेशा रहेंगी.

भारतीय सिनेमा की सिंगर साधना सरगम ने आशा भोसले के निधन को संगीत के एक युग का अंत बताया, क्योंकि जो संगीत उन्होंने दिया उसे छू पाना किसी के बस की बात नहीं है.

(इनपुट एजेंसी)