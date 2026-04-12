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'पिया तू' गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त आशा ताई को आ गया था गुस्सा, RD Burman को सुनाई थी खरी खोटी
Bollywood Kissa: आशा भोसले का 1971 में आया क्लासिक गाना पिया तू Monica, O My Darling लाइन के साथ सुपरहिट बना. लेकिन क्या आपको इस गाने के पीछे की दिलचस्प कहानी के बारे में पता है?
भारतीय सिनेमा के इतिहास में आशा भोसले की आवाज को एक अलग ही मुकाम हासिल है. 1971 में ‘पिया तू अब तो आजा’ नाम से आया गाना आज भी उतना ही ताजा और एनर्जेटिक है, जितना उस समय था. इस गाने की बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि ये बोल्ड और आकर्षक अंदाज का था. उस दौर में इसने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नया रूप दिया. यही वजह है कि यह गाना सिर्फ सुपरहिट ही नहीं, बल्कि एक कल्ट क्लासिक बन गया. लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने को रिकॉर्ड करते टाइम आशा ताई भड़क गईं थीं. आइए जानते हैं इस किस्से के बारे में…
रिकॉर्डिंग के पीछे की दिलचस्प कहानी
कहा जाता है कि जब आशा ताई ने इस गाने को रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो उस समय का माहौल थोड़ा अलग था. मशहूर म्यूजिक कंपोजर आर.डी. बर्मन (RD Burman) इस गाने को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट थे कि यह सुपरहिट होगा. लेकिन शुरुआत में गाने के बोल और स्टाइल (अंदाज) को लेकर थोड़ी असहजता भी महसूस की गई. इसके बावजूद जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई, तो यह गाना इतिहास बन गया.
जब स्टूडियो से बाहर चले गए थे गीतकार सुल्तानपुरी
इस गाने से जुड़ा सबसे चर्चित किस्सा यह है कि रिकॉर्डिंग के दौरान, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी अपने ही लिखे बोलों को सुनकर चौंक गए थे. कहा जाता है कि गाने की बोल्डनेस और एक्सप्रेशन ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे कुछ समय के लिए स्टूडियो से बाहर भी चले गए. यह घटना इस बात को दिखाती है कि उस समय के लिए यह गाना कितना अलग और साहसी था. बाद में इसी गाने ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट किया.
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में यूज हुआ ये गाना
इस गाने की सबसे मशहूर लाइन – Monica, O My Darling आज भी लोगों की जुबान पर है. समय के साथ इस गाने को कई रीमिक्स और नए वर्जन मिले, लेकिन इसकी असली आत्मा वही रही जो मूल रिकॉर्डिंग में थी. हाल ही में फिल्म धुरंधर (Dhurandhar Movie Songs) में इस गाने का एक नया सुपरहिट वर्जन दिखाया गया, जिसने इसे फिर से ट्रेंडिंग बना दिया. फिल्म के एक हाई-ड्रामा चेज सीन में इस गाने का इस्तेमाल हुआ, जिससे इसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई और दर्शकों को पुरानी यादों के साथ नया रोमांच मिला.
आशा ताई ने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाएं
बता दें आशा ताई ने अपने करियर में हजारों गाने गाए और 20 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज दी. उनकी आवाज सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गजलों, पॉप और डुएट्स में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. उन्हें कई बड़े अवॉर्ड्स मिले, जिनमें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स और पद्म विभूषण जैसे सम्मान शामिल हैं. ‘पिया तू अब तो आजा’ जैसे गाने आज भी उनकी विरासत को जीवित रखते हैं और यह साबित करते हैं कि उनका संगीत हमेशा समय से आगे रहा है.
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