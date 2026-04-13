By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आशा ताई की अंतिम विदाई में फूट-फूटकर रोई ये लड़की कौन है? जिसे बॉलीवुड सिलेब्स ने लगा लिया गले
आशा भोसले के निधन के बाद अंतिम विदाई में एक लड़की खूब रोती नजर आईं. जानें कौन है ये लड़की और आशा ताई से क्या रिश्ता था?
बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन के बाद, पूरे फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनकी अंतिम विदाई में कई बड़े सितारे से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे. इस भावुक माहौल में एक लड़की का रो-रोकर बुरा हाल था. उसे देखकर सभी का ध्यान लड़की पर टिक गया और लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो है कौन?
कौन हैं रोती हुई ये लड़की?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और फोटो में जो लड़की बिलख-बिलख कर रोती नजर आई है, वह आशा भोसले की पोती जनाई भोसले हैं. इस लड़की का नाम जनाई भोसले है और वह दादी आशा के बेहद करीब थी. अंतिम विदाई के दौरान, उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया था और परिवार के लोग व करीबी उन्हें संभालते नजर आए. इस भावुक पल ने हर किसी को झकझोर दिया.
VIDEO | Mumbai, Maharashtra: Zanai Bhosle cries incessantly as she mourns the loss of her grandmother, legendary singer Asha Bhosle.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/WS4zdP2YFs
— Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026
दादी से करीब रिश्ता
बताया जाता है कि जनाई भोसले अपनी दादी आशा भोसले के काफी करीब थी. जब आशा जी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई थी, तब जनाई ने ही सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर अपडेट दिया था. उन्होंने बताया था कि आशा जी को सीने में दर्द उठा है और उनका इलाज चल रहा है. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आशा ताई इतनी जल्दी चली जाएंगी. दादी के निधन की खबर के बाद जनाई पूरी तरह टूट गईं.
अब एक्टिंग में रखने जा रही हैं कदम
खबरों के मुताबिक, जनाई बहुत जल्द ही फिल्मी दुनिया में अपना सफर शुरू करने वाली हैं. वह डायरेक्टर संदीप सिंह की फिल्म ‘द प्राइड ऑफ भारत – छत्रपति शिवाजी महाराज’ से डेब्यू करेंगी. इस फिल्म में वह एक अहम भूमिका में नजर आएंगी. खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए वह अपने पारिवारिक और ऐतिहासिक जुड़ाव को भी स्क्रीन पर दिखाती नजर आएंगी.
नई कहानी की शुरुआत करेंगी जनाई
जनाई भोसले के लिए यह समय बेहद मुश्किल है – एक ओर दादी को खोने का दर्द है तो दूसरी तरफ अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसे इस मुश्किल दौर से उबरकर अपनी पहचान बनाती हैं. फिलहाल, सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए हिम्मत की दुआ कर रहे हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें