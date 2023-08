आशा भोसले बोलीं 'मैं फिल्म लाइन की आखिरी मुगल हूं...', कहा 'मुझे सबकुछ पता... बताने बैठूंगी तो दो-तीन दिन लग जाएंगे'

New Delhi: इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका आशा भोसले को कौन नहीं जानता, उनकी आवाज का हर कोई कायल है और नकी बहन लता मंगेशकर के बारे में तो क्या ही कहना. दोनों बहनों ने इंडस्ट्री को गानों का खजाना दिया है. आशा भोसले सितंबर में 90 साल की हो जाएंगी. अगले महीने दुबई में उनका लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है. इस कॉन्सर्ट से पहले आशा भोसले ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान लीजेंड्री सिंगर ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री की आखिरी मुगल हैं. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है.

इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका आशा भोसले दुबई में अपना 90वां लाइव कॉन्सर्ट करने जा रही हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,जहां काफी कुछ कहा. आशा भोसले ने कहा, ‘आज अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जो है, वो सिर्फ मुझे ही मालूम है… हरेक की लाइफ मालूम है. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट्स, सिंगर्स, सब मैं जानती हूं. अगर मैं इनके बारे में बोलने बैठूं तो मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे. इनती कहानिया हैं, वो सब मेरे मन में आती हैं. मैं कुछ भी नहीं भूली हूं. मैं आखिरी मुगल हूं. मैं फिल्म लाइन की आखिरी मुगल हूं.’ आशा भोसले के इस दावे से यह साफ जाहिर होता है कि उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे कुछ ऐसा मालूम है जिसका किसी को अंदाजा नहीं है.

इसके अलावा यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि, उनके साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई डायरेक्टर्स या एक्टर्स द्वारा भेदभाव हुए हैं. हालांकि इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना सही नहीं है. सिंगर ने अपने बयान से यह साफ नहीं किया है कि उनका निशाना किसकी ओर था. बता दें कि, आशा भोसले ने अपने करियर में बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए हैं. आशा इंडस्ट्री में 80 साल से एक्टिव हैं और अब अपना 90वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं, 10 साल की उम्र से ही वो इस ग्लैमर वर्ल्ड में गाने लगी थीं.