मुंबई: देश की प्रख्यात गायिका आशा भोंसले का कहना है कि अपना यूट्यूब चैनल खोलने के लिए उनकी पोती ने उन्हें प्रोत्साहित किया. बुधरात रात नौ बजे आशा भोंसले ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया. इस बारे में वह कहती हैं, "वर्तमान स्थिति में मैं भी हर इंसान की तरह घर में बंद हूं. घर पर अपने नाती-पोते के साथ बैठकर इंटरनेट की दुनिया में संचार स्थापित करने के उनके तमाम कौशलों को देखते हुए मेरे सामने एक नई दुनिया का खुलासा हुआ."

दिग्गज गायिका आगे कहती हैं, "सालों से लोगों ने मुझे अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को साझा करने की बात कही है, लेकिन मेरे पास इन सबके लिए वक्त ही नहीं रहा. अब चूंकि मैं घर पर हूं, तो मैंने अपने 86 सालों के अनुभवों को सामने लाने का फैसला लिया है और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों का मनोरंजन भी करें, उन्हें अच्छे वक्त का एहसास दिलाए और उन्हें हंसाए." अपने इस फैसले के लिए वह मुख्य रूप से अपनी पोती जानई के नाम का उल्लेख करती हैं.

Happy to announce the launch of my YouTube Channel with the world wide release of – Main Hoon – on the occasion of Sri Sri Ravishankarji’s 64th birthday on 13th May 2020 at 9 pm IST. I will soon be regularly posting videos here. Do subscribe 🙏🏼

