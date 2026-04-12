बहन की सफलता से दबाव में आ गई थी आशा जी, लता मंगेशकर को लेकर कह दी थी ये बड़ी बात

Asha Bhosle Death: आशा भोसले ने आज मुंबई में 92 साल की उम्र अंतिम सांस ली है. इस स्टोरी में हम आपको उस बात के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने अपनी बहन के लिए कहा था.

Published date india.com Published: April 12, 2026 3:38 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
बहन की सफलता से दबाव में आ गई थी आशा जी, लता मंगेशकर को लेकर कह दी थी ये बड़ी बात

Asha Bhosle Death: आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं. 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और उनके जाने से म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया है. उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को जोड़ा और हर उम्र के लोगों को उनके गाने पसंद आए. उनके बेटे आनंद भोसले ने इस खबर की पुष्टि की और बताया कि अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा. कुछ दिन पहले उन्हें तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

आखिरी दिनों में तबीयत खराब

उनकी तबीयत 11 अप्रैल को ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. उनकी पोती ज़नाई भोसले ने बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा थकान और सीने में इन्फेक्शन था. परिवार और फैंस को उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. उनके जाने की खबर से पूरे देश में दुख का माहौल है, खासकर म्यूजिक इंडस्ट्री में.

बहन को लेकर कह दी थी ये बड़ी बात

अपने करियर की शुरुआत में आशा भोसले को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वो महान सिंगर लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं, इसलिए लोग अक्सर उनकी तुलना करते थे. एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने लता जी के गाने का क्रेडिट गलती से आशा जी को दे दिया. इस घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो अपनी बहन जैसी ही आवाज में गाती रहीं, तो उन्हें अपनी अलग पहचान बनाना मुश्किल होगा. तब उन्होंने फैसला किया कि उन्हें कुछ अलग करना होगा. उन्होंने अपनी सिंगिंग स्टाइल बदलनी शुरू की और नई चीजें सीखने लगीं.

इसको लेकर उन्होंने एक बार कहा था की, “मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं दीदी की तरह ही आवाज़ में गाता रहा, तो जब तक दीदी इस बिज़नेस में हैं, मुझे कभी काम नहीं मिलेगा. मेरा अपना कोई नाम और शोहरत नहीं होगी. इस घटना के बाद, मैंने अपने गाने का स्टाइल बदलना शुरू कर दिया. मैंने वेस्टर्न गाने सीखने के लिए इंग्लिश फिल्में देखना शुरू किया, यह देखने के लिए कि वे इंग्लिश में कैसे गाते हैं. मैंने कव्वाली, गजल गाना भी सीखा, अलग-अलग तरह के गाने में आवाज में जो बदलाव जरूरी होते हैं, वे भी सीखे. मैंने यह सब सीखना शुरू कर दिया.”

अलग स्टाइल से मिली पहचान

आशा भोसले ने इंग्लिश गाने सुने, वेस्टर्न म्यूजिक समझा और अपने गाने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया. उन्होंने कव्वाली, गजल और अलग-अलग तरह के गाने सीखकर अपनी आवाज को और खास बनाया. जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई. उनके गाने जैसे “पिया तू अब तो आजा”, “ये मेरा दिल” और “चुरा लिया है तुमने” बहुत हिट हुए. इन गानों ने उन्हें एक अलग पहचान दी और साबित किया कि वो किसी से कम नहीं हैं.

एक ऐसी विरासत जो हमेशा जिंदा रहेगी

आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच तुलना हमेशा होती रही, लेकिन दोनों ने साथ में भी कई शानदार गाने दिए. आशा जी मानती थीं कि ये मुकाबला हेल्दी था, जिससे दोनों को बेहतर करने का मौका मिला. अपने लंबे करियर में उन्हें कई बड़े अवॉर्ड मिले, जैसे नेशनल फिल्म अवॉर्ड, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड और पद्म विभूषण. आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनके गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे. उनका सफर ये सिखाता है कि अगर खुद पर भरोसा हो, तो इंसान अपनी अलग पहचान बना ही लेता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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