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सिर्फ गायिका नहीं, इस रेस्टोरेंट चेन की मालकिन भी थीं आशा भोसले, जानिए उनके बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें
आशा भोसले ने Asha's नाम से फाइन-डाइनिंग इंडियन रेस्टोरेंट की एक चेन की शुरुआत साल 2002 में दुबई में की थी. अब यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है.
Asha Bhosle restaurant chain: दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गायिका आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं हैं. आशा भोसले को ज्यादातर लोग उनके गाए बेहतरीन गानों के लिए जानते हैं. लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि वह एक इंडियन रेस्टोरेंट चेन की मालकिन भी थीं.
आशा भोसले ने Asha’s नाम से फाइन-डाइनिंग इंडियन रेस्टोरेंट की एक चेन की शुरुआत साल 2002 में दुबई में की थी. अब यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है. आशा आशा भोसले का यह बिजनेस दो दशकों से ज्यादा समय से चल रहा है और कई देशों में फैल चुका है.’आशा’ अब सेलिब्रेटी-ओन्ड इंडियन डाइनिंग कॉन्सेप्ट का बेहतरीन उदाहरण बन गया है.
कैसे आया रेस्टोरेंट बिजनेस का आइडिया?
एक साक्षात्कार में आशा भोसले ने बताया था कि रेस्टोरेंट बिजनेस में कदम रखना खाना पकाने में उनकी लंबे समय से चली आ रही निजी दिलचस्पी का नतीजा था. आशा भोसले के अनुसार, “मेरा बचपन बहुत ही जादुई था. मैं अपने पिता की ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी के साथ एक शहर से दूसरे शहर घूमती रहती थी. ‘कंपनी’ के सभी लोग हमेशा एक साथ बैठकर खाना खाते थे. मुझे रसोई में, गरमागरम खाने से भरे बड़े-बड़े बर्तनों के बीच घूमना बहुत पसंद था. लेकिन सबसे ज्यादा मुझे उन लोगों के चेहरों पर खुशी देखना अच्छा लगता था जो उन स्वादिष्ट पकवानों का मजा ले रहे होते थे. यहीं से खाना पकाने के प्रति मेरा प्यार शुरू हुआ.”
‘आशा’ रेस्टोरेंट की पहली शाखा 2002 में दुबई के WAFI City Mall में खुली थी. यह चेन अब दुबई, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, कतर, बर्मिंघम, मैनचेस्टर में भी फैल चुकी है. इनमें से कुछ ने पिछले कुछ सालों में खाने-पीने के क्षेत्र में कई अवॉर्ड भी जीते हैं.
आशा भोसले के बारे में कुछ रोचक जानकारियां
1. आशा भोसले ने 20 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं. इसमें रूसी और मलय भाषाएं भी शामिल हैं.
2. आशा भोसले के बारे में कहा जाता है कि वह फिल्म क्रू और दोस्तों के लिए खाना बनाती थीं. न्हें अपने संगीत की तरह ही अपने खाना पकाने के हुनर के लिए भी खूब तारीफ मिली.
3. उस्ताद अली अकबर खान के साथ एल्बम लेगेसी में उनके कोलेबोरेशन के लिए उन्हें ग्रैमी नॉमिनेशन मिला था.
4. वह उन पहली इंडियन सिंगर्स में से थीं जिन्होंने पॉप और फ्यूजन के साथ प्रयोग किए.
5. आशा भोसले की आवाज ने भारत के शुरुआती विज्ञापन जगत पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी थी.
उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स से नवाजा गया. वह दुनिया के सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाले कलाकारों में भी शामिल रहीं.
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