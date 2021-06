नई दिल्ली: दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपने दिवंगत पति, दिग्गज संगीतकार राहुल देव बर्मन उर्फ आरडी बर्मन (RD Burman) को उनकी जयंती पर याद किया. भोंसले ने इंस्टाग्राम पर बर्मन के साथ पोज देते हुए अपनी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की और लिखा : “संगीत के लिए धन्यवाद (न केवल मेरी ओर से, बल्कि आपके पागलपन को हरा देने वाले लाखों दिल भी). जन्मदिन मुबारक हो पंचम.” Also Read - सलीम खान और जावेद अख्तर 33 साल बाद आएंगे साथ, Salman-Farhan मिलकर बनाएंगे ‘एंग्री यंग मेन’ डॉक्यूमेंट्री

इससे एक दिन पहले कई बॉलीवुड हस्तियों ने आरडी बर्मन और उनके संगीत को उनकी जयंती पर याद करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

आशा भोसले की बड़ी बहन, पाश्र्वगायिका लता मंगेशकर ने हिंदी में ट्वीट कर लिखा, “आरडी बर्मन को कौन नहीं जनता. वो जन्म से राजपूत थी और संगीत का वो राजा था. आज उसकी जयंती है. मैं उसकी याद को और उनके संगीत को विनम्र अभिनंदन करती हूं.”

Today on 27th June it is RD Burman ‘ s birth anniversary . Time is always kind to genuinely great people it keeps enlarging the image of a genius more and more . No surprise that his popularity among the gen next and the young musicians is increasingly by the day .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 27, 2021