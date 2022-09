Dadasaheb Phalke Award 2022: बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख (Asha Parekh) को इसी साल दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है. हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा. आशा पारेख अभिनेत्री के साथ-साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रही हैं. इससे पहले उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. 60-70 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय से फैंस के दिलों पर राज करने वालीं आशा पारेख को ये सम्मान बॉलीवुड में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है.Also Read - Indian Idol 13: बायकॉट बॉलीवुड के बाद बायकॉट इंडियन आइडल को लेकर सोशल मीडिया पर चली कम्पेन, क्या है मामला?

बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को इसी साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा. इस संबंध में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा गया है, इस साल दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड दिया जाएगा. बता दें कि आगामी 2 अक्टूबर को आशा पारेख 80 साल की हो जाएंगी. उन्होंने लगभग 80 बॉलीवुड़ फिल्मों में काम किया है. उन्हें साल 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. आशा ने महज 10 साल की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. 1952 में रिलीज हुई फिल्म ‘आसमान’ में उन्होंने पहली बार बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था. Also Read - बिग बॉस 16: छोटी सरदारनी उर्फ निम्रत कौर अहलूवालिया बनी बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट, देखें दमदार एंट्री

Dada Saheb Phalke Award to be conferred to actor Asha Parekh this year: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/gP488Ol4zH

— ANI (@ANI) September 27, 2022