ASHRAM PART 2 Hot Actress Tridha Choudhury breakdown while Doing the Intimate Scene With Bobby Deol – प्रकाश झा की वेबसीरीज आश्रम 2 में बॉबी देओल के साथ इंटीमेट होकर त्रिधा चौधरी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. ये वेब सीरीज MX Player पर रिलीज हुई थी. एक इंटरव्यू में त्रिधा ने बताया था कि वे बॉबी के साथ इंटीमेट सीन करते वक्त वे बहुत डरी हुई थीं. Also Read - आदमी बनने पर मजबूर हुईं अदा शर्मा? दाढ़ी-मूंछ लगाए फोटोशूट तो करवाया लेकिन जब होगा असल खुलासा...

त्रिधा ने इस सीरीज़ में बबीता का किरदार निभाया है. त्रिधा ने कहा कि जब तक वे बॉबी से नहीं मिली थी वे डरी हुई थीं. उन्हें काफी नर्वसनेस फील हो रही थी. लेकिन जब उन्होंने बॉबी के साथ बेड सीन शूट किया वे सहज हो गईं. बॉबी ने बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ इस सीन को फिल्माया. Also Read - Mirzapur 2 Dimpy Pandit Hot Pics: 'गुड्डू भइया' की बहन 'डिंपी' अपनी तस्वीरों से मचाती है तहलका, यूं ही नहीं दिलों में आग सुलगती है

बता दें, कहानी में बॉबी ने एक काशीराम बाबा का किरदार निभाया है जोकि हवस का पुजारी है और अपने आश्रम में सारे गैर कानूनी काम करता है. वहीं त्रिधा (बबीता) के पति को भी बाबा पर काफी विश्वास होता है. एक दिन वे अपनी पत्नी को बाबा के आश्रम ले जाता है.

बबीता को देखते ही बाबा का दिल उसपर आ जाता है. फिर वो तिकड़म लगाने लगता है कि बबीता को उसके पति से कैसे अलग किया जाए. फिर एक प्लान के तहत वो बबीता के पति से कहता है कि तुम्हें एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना होगा. तुषार पांडे (बबीता का पति) इस बात को तुरंत मान जाता है और इस बारे में बबीता से बात करता है. फिर बाबा को बबीता के साथ रात बिताने का अच्छा मौका मिल जाता है. वो एक दिन बबीता को अपने आश्रम बुलाते हैं और फिर उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ अपनी हवस मिटाते हैं.