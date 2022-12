आश्रम के बाबा निराला अब 'श्लोक - द देसी शेरलॉक' में आएंगे नज़र, घुमा देंगे दिमाग के पहिए

Shlok The Desi Sherlock

साल 2022 अभिनेता बॉबी देओल के लिए बहुत ही खास रहा है, और आश्रम सीजन २ में उनके दमदार परफॉर्मेंस से हम सभी वाकिफ हैं बाबा निराला ने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था बॉबी अब कुणाल कोहली की अगली फिल्म “श्लोक – द देसी शेरलॉक” में नज़र आएंगे इस फिल्म की शूटिंग की घोषणा उन्होंने सितम्बर में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिये किया था आप को बता दें की अनन्या बिरला इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं

बॉबी देओल ने अपने सोशल मीडिया के ज़रिये इस बात की घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है और उन्होंने कहा “And it’s a wrap for #Shlok 🎬 Had a wonderful time working with the A-team, some of the most amazing people I’ve worked with 🖤”

श्लोक एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, बॉबी बड़े परदे पर अपने इस नए अवतार से लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं श्लोक के अलावा बॉबी जल्द ही रणबीर कपूर की एनिमल, आश्रम सीजन 3 और पेंटहाउस में नजर आएंगे