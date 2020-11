Asif Basra Death Abhishek Banerjee remembers his performances-अभिनेता अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को आसिफ बसरा के निधन पर शोक जताया है. अभिषेक ने दिवंगत अभिनेता के साथ वेब सीरीज पाताल लोक में काम किया था. अभिषेक ने कुछ दिनों तक कास्टिंग निर्देशक के रूप में काम किया था. उन्होंने ‘वंस अपॉन इन टाइम इन मुंबई’ और ‘नॉक आउट’ में बसरा को मौका दिया था. Also Read - धनतेरस पर पूनम दुबे बन गई ‘पारो’, एक कश धुआं, एक प्याला जाम का फिर देवदास के हिस्से आया यारो!

अभिषेक ने से कहा, "ये इंडस्ट्री में मेरे शुरुआती दिन थे, मैं अपने सीनियर गौतम के जरिए आसिफ जी से मिला था. उन्होंने आसिफ जी को ब्लैक फ्राइडे में कास्ट किया था. और उसके बाद हमने उन्हें कई विज्ञापन, टीवीसी और हाल ही में पाताल लोक में कास्ट किया."

अभिषेक ने कहा, "यह काफी दुखद है. मैं कई सालों से आसिफ जी को जानता हूं और हम सौभाग्यशाली रहे कि कई प्रोजेक्ट में उन्हें कास्ट किया. वह एक महान अभिनेता और दयालु व्यक्ति थे."

Film actor Asif Basra was found hanging in a private complex in Dharamshala. Forensic team is at the spot and police is investigating the matter: SSP Kangra Vimukt Ranjan. #HimachalPradesh (Picture credit: Asif Basra’s website) pic.twitter.com/nxpWNLi8VU

— ANI (@ANI) November 12, 2020