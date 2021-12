Asim Riaz Troll Shehnaaz Gill On Dancing: ‘पंजाब की कैटरीना कैफ’ कही जानी वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के लिए साल 2021 बहुत भारी रहा है, जब से उनके खास दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का निधन हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो एक्ट्रेस की दुनिया ही थम सी गई है और उन्होंने खुद को हर जगह से दूर कर लिया है. ‘सिडनाज’ के फैंस भी अपनी शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) को खुश देखने के लिए तरह गए हैं और हाल ही में जब उनकी फिल्म हौंसला रख पर्दे पर आई तो उन्होंने प्रमोशन में भी बहुत कम हिस्सा लिया था. सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन के बाद से ही शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) बहुत शांत हो गई हैं और फैंस उनके इस अंदाज को वापस देखने के लिए तरस रहे हैं. ऐसे में अभी तक हर चीज से दूरी बनाकर रखने वाले एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर और सेलिब्रिटी मैनेजर कौशल जोशी की सगाई में शिरकत की और ये फंक्शन 26 दिसबंर 2021 को हुआ है. इस सगाई में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने अपने दोस्ते के साथ अच्छा वक्त बिताया और कुछ डांस भी किया है. ऐसे में उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जो फैसं को तो पसंद आ रहा है लेकिन आसिम रियाज (Asim Riyaz) को ये पल कुछ कुछ खास रास नहीं आया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कहा कि लोगों ने एक्टर की ही जमकर क्लास लगा दी है.Also Read - Highest paid Actor 2021: जानें कौन है बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर, इन्होंने वसूले 130 करोड़

कौशल जोशी और हीना की सगाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. ऐसे में एक वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं, जिसमें शहनाज गिल को जमकर डांस करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म ‘धड़क’ के गाने ‘झिंगाट’ पर झूमती दिखाई दे रही हैं औऱ फैंस उन्हें देखकर बेहद खुश हो रहे हैं. Also Read - Vivian Dsena-Vahbiz: 'मधुबाला' पर मर मिटने वाले विवियन ने बीवी से लिया तलाक, पत्नी ने मांगी 2 cr एलिमनी!

I am so happy to see her happy❤. Ye dekh ke mera 5 kgs Wazan badh gaya khushi ke maare..

Stay happy @ishehnaaz_gill #ShehnaazGill pic.twitter.com/JPReBjoe4I — ✨ℝSHA✨ (@PS_sana123) December 26, 2021



शहनाज के इस वीडियो को देखकर उनके फैंस काफी खुश हो रहे हैं. हालांकि इसी दौरान आसिम रियाज ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने शहनाज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लग रहा है उन्होंने एक्ट्रेस को लेकर ही कमेंट किया है. आसिम ने ट्वीट किया, कुछ डांस वीडियोज देखे, लोग जल्दी अपने लोगों को भूल कर मूव ऑन कर लेते हैं. क्या बात…क्या बात. नई दुनिया. Also Read - '83' के हिट होने के बाद Ranveer Singh- Deepika Padukone ने उठाया झोला...और चल दिए

Just saw few dancing clips … seriously people get over loved ones so soon

Kya baat

kya baat..…. #Newworld — Asim Riaz (@imrealasim) December 27, 2021



ऐसे में सिडनाज और शहनाज के फैन्स का गुस्सा बुरी तरह आसिम रियाज पर फूट रहा है, फैन्स लगातार आसिम पर भड़क रहे हैं. लोगों ने उनसे सवाल किया है, ‘तुम्हें यदि पार्टी में बुलाया जाए तो क्या तुम रोते बैठोगे? तुम्हारे हिसाब से वह दिन भर रोती रहे? कभी भी किसी भी पार्टी में जाए, बस वो रोते रहना चाहिए. ये बेशर्मों की तरह टट्वीट करना बंद कर दो एंगेजमेंट के चक्कर में’.

So what do you want,ki wo bhi kbhi life mai aage hi na badhe, losing a person whom one person is more than her life wo bc tum na smjho ge.

Nalla bc — . (@burnol_le_lo) December 27, 2021



वहीं एक ने कहा, ‘ये बंदा तो पारस से भी घटिया है और ये उसके सबसे बुरे समय में उसे टारगेट कर रहा है. पहली बार मैं किसी के लिए बुरा सोच रही हूं’.

Ye banda to paras se bhi ghatiya h yaar, he is targeting her in her worst fase. Tere sath achha to nhi hogi. For the first time I want to curse someone….. — Kenali (@Kenali98270770) December 27, 2021



हालांकि आसिम के इस ट्वीट पर शहनाज के फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है और लगातार उनकी सोच के लिए उन्हें भला बुरा कह रहे हैं. एक ने कहा, अगर किसी ने अपने किसी खास को खो दिया तो क्या उसे कोई हक नहीं बनता अपनी जिंदगी जीने का. क्या वो पूरी जिंदगी इसी दुख में रहे कि सिद्धार्थ उनके साथ नहीं है. प्लीज जरा सोच ठीक कीजिए.