Asim Riaz welcomes brother Umar Riaz in Bigg Boss 15: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के मचअवेटेड कंट्रोवर्सियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) को शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का वक्त बचा है. ऐसे में लगातार शो से जुड़ी खबरें आ रही हैं. नागपुर में इस गेम शो में हिस्सा लेने वाले 5 महारथियों के नाम का भी खुलासा हो गया और इस बार प्रतीक सेहजपाल (Pratik Sehajpal) के अलावा, निशांत भट्ट (Nishant Bhat), शमिता शेट्टी (Shamita Shetty), डोनल बिष्ट (Donal Bisht) और उमर रियाज (Umar Riaz) के नाम का खुलासा हुआ है.Also Read - राकेश बापत के साथ शमिता शेट्टी की रोमांटिक डेट, एक दूसरे की बाहों और आंखों में खोए हुए आए नजर

उमर रियाज, ‘बिग बॉस 13’ के रनर-अप रहे आसिम रियाज के भाई हैं. ‘बिग बॉस 13′ के दौरान उमर रियाज ने खूब चर्चा बटोरी थी और वह भाई आसिम को सपॉर्ट करने के लिए बिग बॉस के घर में भी आए थे. उमर रियाज के इस गेम शो का हिस्सा बनते ही छोटे भाई असीम रियाज ने सोशल मीडिय पर एक ट्वीट कर अपने भाई को पूरा सपोर्ट किया है. असीम ने लिखा, ‘बधाई हो उमर रियाज, बिग बॉस 15 में हिस्सा लेने के लिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएं मेरे बड़े भाई’. Also Read - Nora Fatehi ने व्हाइट कट आउट ड्रेस में ढाया कहर, तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस का परफेक्ट कर्व्स

Congratulations @realumarriaz to be part of #BiggBoss15 Good luck big brother..! pic.twitter.com/qWLRZdldv8

— Asim Riaz (@imrealasim) September 23, 2021