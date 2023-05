जेनिफर के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर असित मोदी का बयान, बोले 'सेट पर गाली-गलौच करती थी'

Asit Modi On jennifer mistry Allegations: सोनी सब टीवी के मशहूर सीरियल तारक महता का उलटा चश्मा को जेनिफर मिस्त्री ने अलविदा कह दिया है. हालांकि शो से एग्जिट लेते समय एक्ट्रेस ने शो के प्रोडूसर असित मोदी और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि अब असित मोदी और उनकी टीम ने लगे आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा है. जेनिफर मिस्त्री ने मीडिया को जानकारी दी थी कि असित मोदी ने कैसे उन्हें परेशान करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्होंने निर्माता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. अदाकारा जेनिफर मिस्त्री ने पिंकविला को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में असित मोदी पर एक और गंभीर आरोप लगाया है. जेनिफर ने पोर्टल को जानकारी दी है कि असित ने उन्हें अपने रूम में आने का न्योता दिया था. अब इन सारे मुद्दों पर असित मोदी ने अपना पक्ष रखा है.

मुंबई पुलिस ने इस मामले में बात करते हुए कहै कि ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री ने निर्माता असित मोदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है. जेनिफर मिस्त्री की शिकायत के मुताबिक प्रोड्यूसर असित मोदी और क्रू के कुछ सदस्यों ने उसका यौन उत्पीड़न किया. हालांकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. हमने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे’.

Actress from Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah has filed a written complaint against a producer alleging sexual harassment. According to her complaint, producer Asit Modi and some crew members sexually harassed her. However, an FIR has yet to be registered. We have started an… — ANI (@ANI) May 12, 2023

जेनिफर के आरोपो पर प्रतिक्रिया देते हुए शो में काम करने वाली 3 निर्देशकों की टीम हर्षद जोशी, रुशी दवे और अरमान का कहना है कि, जेनिफर अक्सर नियमों को तोड़ती थी. साथ ही उनका अपने काम पर भी पूरी तरह से फोकस नहीं था. सभी ने मिलकर कई बार प्रोडक्शन से भी जेनिफर की शिकायत की है. शूट के आखिरी दिन जेनिफर ने पूरी यूनिट के सामने गालीगलौच की और गलत भाषा का प्रयोग किया और वो शूट पूरा किए बिना ही सेट छोड़ कर चली गई.

सोहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ भी जेनिफर ने शिकायत दर्ज कराई है. दोनों का कहना है कि, जेनिफर शो की पूरी टीम के साथ गलत व्यवहार करती थीं. आखिरी दिन सेट से निकलने के बाद जेनिफर काफी तेज स्पीड में अपनी गाड़ी चला रही थीं, उन्होंने रास्ते में खड़े लोगों की भी परवाह नहीं की. हमने जेनिफर के बुरे बर्ताव के कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया. इस हादसे के दौरान असित मोदी अमेरिका में थे. ऐसे में बेबुनियाद आरोप लगाकर जेनिफर हम सभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं. हमने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है.