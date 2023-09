Ask SRK: Shah Rukh Khan ने विराट कोहली को बताया दामाद, बोले 'मैं उससे प्यार करता हूं'

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान लगातार अपनी पठान को एक नई सफलता पर चढ़ते हुए देख रहे हैं. इसके साथ ही शाहरुख खान उन सितारों में से एक हैं जो आए दिन सोशल मीडिया पर अपने फैन के साथ टच में बने रहते हैं. ऐसे में हाल ही में शाहरुख खान ने आस्क एसआरके सेशन का रखा है जिसमें उन्होंने फैंस को कई सारी नई बातें बताई हैं. शाहरुख खान ने एसआरके सेशन के दौरान फैंस के सभी सवालों का आराम से जवाब दिया. इस सेशन में किंग खान ने जवान के अलावा आने वाली फिल्म ‘डंकी’ पर भी खुलकर बात की. ऐसे में इस दौरान एक यूजर ने शाहरुख खान से क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर सवाल पूछा. जवाब में किंग खान ने ऐसी बात कह दी कि उनका बयान वायरल हो रहा है.

#ASKSRK सेशन में किंग खान ने विराट कोहली को कुछ ऐसा कह दिया जो अब मीडिया में छा गया है. दरअसल हुआ यूं कि किंग खान के एक फैन ने एक्टर से क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में कुछ कहने के लिए कहा. फैन के इस सवाल पर शाहरुख खान ने मजेदार जवाब देते हुए कहा कि ‘वह मेरे अपने जैसा है और मैं हमेशा उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं… ‘भाई दामाद जैसा है हमारा…’. किंग खान के इस जवाब को सुनकर कई फैंस रिएक्ट कर रहे हैं. कोई इस जवाब को लाइक कर रहा है तो किसी ने उल्टा एक्टर से ये तक पूछ लिया कि ‘फिर तो अनुष्का को आप बेटी मानते हैं?’

I love @imVkohli he is like my own and I pray always for his well being….bhai damaad jaisa hai humaara!!! https://t.co/SYB4sRPIqo

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 27, 2023