AskSRK Session: फैन ने शाहरुख खान को याद दिलाया सलमान का बर्थडे, तो भड़के किंग खान

AskSRK Session Shah Rukh Khan On Salman Khan: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) इन दिनों अपीन फिल्म डंकी (Dunki) की सफलता का जश्न मना रहे हैं और ये साल उनके लिए बेहद खास रहा है क्योंकि उनकी दो फिल्में जवान (Jawan) पठान (Pathaan) को फैंस ने जमकर प्यार दिया है. ऐसे में अब जब हाल ही में शाहरुख ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ आस्क एसआरके (Ask SRK) का सेशन रखा जिसमें उन्होंने फैंस के संग जमकर बातचीत की है. हालांकि इस दौरान एक फैन ने किंग खान के तब गुस्सा दिलाया जब उसने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को किसी और का नहीं बल्कि सलमान खान (Salman Khan Birthday) का जन्मदिन याद दिला दिया. इस बात से किंग खान बेहद नाराज हुए और उन्होंने फैन को जमकर खरी खोटी सुनाई.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म डंकी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. डंकी को शानदार रिव्यू मिले हैं. डंकी की सक्सेस के बाद शाहरुख ने आस्कएसआरके सेशन में अपने फैंस से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कई सारे सवालों और जवाबों से फैंस को फिर से इंप्रेस किया. हालांकि इस दौरान एक फैन ने सलमान खान को याद दिला दिया कि आज किसी और का नहीं सलमान खान का जन्मदिन है और बस फिर क्या था किंग खान को गुस्सा आ गया है और किंग खान ने ऐसा जवाब दिया की सबकी बोलती बंद हो गई.

बॉलीवुड के भाई जान यानि की सलमान खान कल अपना जन्मदिन मना रहे थे और वो 58 साल के हो चुके हैं और इस दौरान उनके कई सारे खास दोस्ती इस पार्टी में पहुंचे थे. ऐसे में बॉलीवुड के भी कई सारे स्टार ने अपने चहेते खान को जन्मदिन पर विश किया था. बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं. शाहरुख ने सलमान के बर्थडे पर पोस्ट नहीं किया है जिसकी वजह से एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करने की और उन्हें आस्क एसआरके के दौरान कहा कि ‘शाहरुख सर आज बड़े भाई सलमान खान जी का जन्मदिन है.’ ऐसे में जैसे ही फैन ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लिखा वैसे ही किंग खान ने जबरदस्त जवाब दिया है. इस पर शाहरुख ने जवाब देते हुए कहा कि ‘मुझे पता है और मैंने विश भी कर दिया. मैं ये सोशल मीडिया पर नहीं करता क्योंकि ये पर्सनल है ना? वैसे ये पिक्चर भाई की ऑसम है.’

I know and I have wished him. I don’t do it on social media because it’s personal na?? Waise yeh picture bhai ki awesome hai!! #Dunki https://t.co/AXvSKa2lqw

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 27, 2023