Assi Trailer: तापसी पन्नू की दमदार वापसी! ‘अस्सी’ के ट्रेलर की तारीफ करते नहीं थके लोग, बोले- यही वाली एनर्जी चाहिए थी

Assi Trailer: तापसी पन्नू की मोस्ट अवेटेड इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर ‘अस्सी’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो गया है. एक्ट्रेस की ये एनर्जी और अवतार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

Assi Trailer: फिल्म थप्पड़ के बाद डायरेक्टर अभुनव सिन्हा के साथ काम करते हुए तापसी उसी स्पेस में लौटती दिख रही हैं. फिल्म को लेकर पहले से सोशल मीडिया पर बज़ बना हुआ है जिसके बाद मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज़ कर लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है. ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर तापसी की इंटेंस परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेज़ेंस की जमकर तारीफ होने लगी. अनुभव ने अपने की इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये फिल्म मिस नहीं की जा सकती. इसमें कई सवाल पूछे गए हैं. ऐसे सवाल, जिनसे हम अक्सर भागते हुए दिखाई देते हैं.

अपने डिफरेंट मोशन पोस्टर के बाद अब टी-सीरीज़ और बनारस मीडिया वर्क्स ने अब फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी किया है. वीडियो की शुरुआत एक बेचैन कर देने वाले सीन से होती है. जिसमें तापसी को एक ऐसी वकील के अवतार में दिखाया गया है जो कभी हार नहीं मानती. उसके बाद एक महिला के बारे में दिखाया जाता है जिसे अकेले देखकर उसका रेप कर लिया जाता है. फिल्म की कहानी कोर्ट रूम ड्रामा से ज्यादा ऐसे सवाल हैं जो अंतरात्मा को चुनौती देते है. ये ऐसे सवाल हैं जो नैतिकता, जवाबदेही और आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो भविष्य गढ़ रहे हैं, उसका जवाब मांगते हैं.

तापसी पन्नू की तारीफ

ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर तापसी की इंटेंस परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेज़ेंस की जमकर तारीफ होने लगी. एक यूजर ने लिखा- OG एनर्जी वापस आ गई है. वहीं एक ने लिखा-OG प्रोटैगनिस्ट आ गई हैं. फैंस खास तौर पर तापसी को एक बार फिर स्ट्रॉन्ग और परफॉर्मेंस-ड्रिवन रोल में देखकर बेहद खुश नज़र आए. एक यूजर ने तो ये तक लिखा- यही वाली तापसी चाहिए थी.

तापसी के लिए ही बना है ये जॉनर

कई लोगों का मानना है कि यह जॉनर तापसी के लिए ही बना है. एक कमेंट में लिखा गया, “ये स्पेस उसके लिए बना था, तापसी मैम ने कर दिखाया,” जबकि किसी ने कहा, “उन्हें फिर से इस जगह पर राज करते हुए देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं.

भूषण कुमार ने क्या कहा?

ट्रेलर के बारे में बात करते हुए, निर्माता भूषण कुमार ने कहा, “टी-सीरीज़ में, हम ऐसी सार्थक और मार्मिक कहानियों को लोगें को सामने लाना चाहते हैं. ‘अस्सी’ एक ऐसी कहानी है जो इसे सुनते ही मेरे मन में बस गई. ये उन वास्तविकताओं को दर्शाती है जिन्हें हम हर दिन अपने आसपास देखते हैं लेकिन अक्सर अनदेखा करना पसंद करते हैं. अनुभव ने इस फिल्म को पूरी ईमानदारी से बनाया है. मेरे लिए, इस फिल्म को बनाने का मकसद एक संवाद शुरू करना है. मुझे गर्व है कि टी-सीरीज़ एक ऐसी कहानी का आपके सामने ला रही है जो असहज सवाल पूछने का साहस रखती है.”

