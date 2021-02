Shweta Tiwari Glamours Photoshoot At The Age Of 40 Social Media Go Crazy: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं. श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) भले ही दो बच्चों की मां है लेकिन एक्ट्रेस ने 40 साल की उम्र में भी खुद को ग्लैमर से भरपूर करके रखा है औऱ इस बात का गवाह है उनकी हाल ही में आई तस्वीरें जिसमें वो कमाल की लग रही हैं. Also Read - श्वेता तिवारी और बेटी पलक तिवारी का ये स्विमिंग पूल अवतार हो रहा है Viral, बिकिनी और मोनोकिनी में...

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) अपनी एक्टिंग की वजह से अक्सर छाई रहती हैं लेकिन इस बार उनकी खूबसूरत की चर्चा दूर-दूर तक हो रही है. दरअसल एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका अंदाज बेहद कमाल का लग रहा है और उनकी इन अदाओं पर हर कोई मर मिट रहा है. Also Read - पलक तिवारी का ये हॉट फोटोशूट हो रहा है VIRAL, सेक्सी कर्व्स से दुनिया को किया मदहोश



श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) का इन तस्वीरों पर ग्लैमरस अंदाज दिखाई दे रहा है. . श्वेता के स्टाइल को लेकर लोग उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं. श्वेता तिवारी की फोटो पर एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने लिखा है: ‘Wow.’

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने हाल ही में एक शिमरी गाउन पहने हुए तस्वीरें शेयर कीं हैं. इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी काफी स्टनिंग लग रही हैं. श्वेता तिवारी ने इंडियन फैशन हाउस NIMA का डिज़ाइन किया हुआ वन शोल्डर हाई-थाई स्लिट पैटर्न वाला शिमरी गाउन पहना है.

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों सोनी टीवी पर आने वाले शो ‘मेरे डैड की दुल्हन’ में नजर आ रही हैं. वहीं उनकी बेटी भी जल्द ही पर्दे पर नजर आने वाली हैं.