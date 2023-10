Atif Aslam के लाइव कॉन्सर्ट में फैन ने सिंगर पर फैंके पैसे, बंद किया गाना और फिर...Video

Atif Aslam Angry On Fan: पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम (Atif Aslam) को लोग भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैन है और यही वजह है कि वो आए दिन कॉन्सर्ट करते रहते हैं. पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम (Atif Aslam) अपनी आवाज से फैंस को दीवाना बना लेते हैं. उनके कॉन्सर्ट दुनियाभर में होते रहते हैं जिसमें शामिल होने के लिए लाखों लोग जाते हैं. ऐसे में हाल ही में आतिफ असलम के म्यूजिक कॉन्सर्ट में फैन ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए. दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम इस तरह के बिहेवियर का शिकार हुए हैं. लेकिन इस घटना के बाद आतिफ ने जिस तरह रिएक्ट किया, उसने सभी का दिल जीत लिया. तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ सिंगर के गाने के दौरान.

दरअसल, एक वीडियो सामने आया है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में गायक को स्टेज पर परफॉर्म करते देखा जा सकता है और इसी दौरान भीड़ में से कोई शख्स उनके ऊपर नोटों की बारिश करता है. आपको बता दें आतिफ असलम इस वीडियो ‘क्या से क्या हो गए’ गाने पर परफॉर्म करते दिख रहे हैं. इस बीच एक शख्स उनपर पैसे फेंकने लगे, इस दौरान सिंगर ने पीछे से संगीत रुकवाया और फिर उस शख्स के करीब जाकर कुछ कहने लगे, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया.

आतिफ असलम के ऊपर जैसे ही उनके फैन ने नोट फेंकें तो सिंगर ने तुंरत परफॉर्म करना बंद कर देते हैं. कॉन्सर्ट रोककर सिंगर आतिफ असलम उन्हें डांट लगाते हैं. इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, ‘मेरे दोस्त, मुझ पर पैसे बरसाने के बजाय आप इसे दान कर सकते हैं. मैं जानता हूं कि आप अमीर हैं. मैं आपके धनी होने की सराहना करता हूं, लेकिन पैसे बरसाने को अपमानजनक माना जा सकता है. यह पैसे का अपमान है.’

“My friend, Donate this money, don’t throw it at me, this is just disrespect to the money” How calmly he requested and gave a message to the jahil pakistanis who made this thing a culture. What a man he his, one and only undisputed pakistani star whom you should admire @itsaadee pic.twitter.com/KOSvUMvSha

— Faizi (@faizanriaz7_) October 24, 2023