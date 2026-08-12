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'भारत में बैन होने का कोई गम नहीं!' आतिफ असलम का बेबाक बयान कहा 'शुक्रिया जो आपने वहां बैन किया'

Atif Aslam Doesn't Miss Working In India: आतिफ़ असलम ने लगभग 10 साल तक भारत से दूर रहने, भारतीय फ़ैन्स के उनके संगीत को सुनने और बैन पर खुलकर बातें की हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 12, 2026, 11:54 AM IST
'भारत में बैन होने का कोई गम नहीं!' आतिफ असलम का बेबाक बयान कहा 'शुक्रिया जो आपने वहां बैन किया'

Atif Aslam Doesn’t Miss Working In India: 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसके चलते पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर रोक लगा दी गई थी. इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) ने एक प्रस्ताव पास करके अपने सदस्यों को निर्देश दिया था कि जब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो जाते, तब तक वे नए प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तानी कलाकारों और टेक्नीशियनों को काम पर न रखें. इस फैसले से प्रभावित होने वाले पाकिस्तानी कलाकारों में गायक आतिफ असलम भी शामिल थे. अब, अपने YouTube चैनल पर क्रिस फेड के साथ बातचीत में, आतिफ ने भारतीय संगीत जगत से अपनी एक दशक की अनुपस्थिति के बारे में खुलकर बात की है.

भारत में मुझ पर बैन लगे हुए लगभग 10 साल हो गए हैं

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भारत में अपनी गैर-मौजूदगी के बारे में बात करते हुए आतिफ ने कहा, ‘भारत में मुझ पर बैन लगे हुए लगभग 10 साल हो गए हैं. यह भारत सरकार का फैसला था, उन्होंने पाकिस्तान के कलाकारों पर बैन लगाने का फैसला किया था. अब पाकिस्तान में भी भारतीय कलाकारों पर बैन है. पिछले 10 सालों से मैंने वहां कोई गाना नहीं गाया है. मेरे फैंस VPN के ज़रिए गाने सुनते हैं और CD बर्न करके लोगों को देते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं पाइरेसी को बढ़ावा देता हूं, लेकिन संगीत जहां पहुंचना है, वहां पहुंच ही जाएगा.’

मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पर बैन लगाया

आतिफ ने अपने भारतीय फैंस के लिए भी एक मैसेज शेयर किया जो उनके संगीत को सपोर्ट करते रहते हैं और उन्होंने कहा, ‘इस बात का बुरा न मानें, उदास न हों. मैं हमेशा से आपसे कहना चाहता था कि मैं आप लोगों को बहुत याद करता हूं. मुझे वहां काम करना याद नहीं आता, लेकिन आप लोग याद आते हैं. मैंने प्लेबैक सिंगिंग से बहुत कुछ सीखा है और अगर यह बैन नहीं लगा होता, तो मुझे लगता है कि मैं अपना खुद का संगीत नहीं बना पाता. इसलिए मैं इसके लिए भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं. मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पर बैन लगाया, वरना मैं खुद को और बेहतर तरीके से नहीं जान पाता.’

जानें कब हुई थी बैन की शुरूआत

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का असर भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में दोनों देशों के बीच होने वाले सहयोग पर सीधे तौर पर पड़ा है. सितंबर 2016 में, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) ने एक प्रस्ताव पास किया. इसमें अपने प्रोड्यूसर सदस्यों को निर्देश दिया गया कि जब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो जाते, तब तक वे पाकिस्तानी कलाकारों और टेक्नीशियनों को काम पर न रखें. यह कदम उरी आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच उठाया गया था. इन पाबंदियों के बाद, फरवरी 2019 में इंडस्ट्री के स्तर पर एक और कदम उठाया गया. यह कदम पुलवामा आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद उठाया गया, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे. ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले पाकिस्तानी एक्टर्स और कलाकारों पर “पूरी तरह से बैन” लगाने की घोषणा की और चेतावनी दी कि जो संगठन उन्हें काम पर रखना जारी रखेंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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