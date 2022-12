शाहरुख खान स्टारर 'जवान' के डायरेक्टर एटली कुमार ने दी गुड न्यूज, जल्द आने वाला है नन्हा मेहमान

Atlee Kumar : पॉपुलर फिल्म निर्माता एटली कुमार ने अपने चाहने वालों को बड़ी खुशखबरी दी हैं. बॉलीवुड ‘किंग’ शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ के डायरेक्टर एटली कुमार ने अपनी पत्नी के साथ एक प्यारी फोटो शेयर कर अपने बच्चे के जल्द इस दुनिया में आने की खुशखबरी दी. जी हां, एटली कुमार की पत्नी कृष्णा प्रिया प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही मां बनने वाली हैं. कपल ने अपने पोस्ट में खुलासा किया कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, फोटो में कृष्णा प्रिया अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

कृष्णा प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं प्रग्नेंट हूं, आप सभी के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है. आपके प्यारे एटली और प्रिया.’ नजरिया फहद, सान्या मल्होत्रा ​​और अन्य हस्तियों ने कपल को कमेंट बॉक्स में बधाई दी. इसके अलावा फैंस ने भी एटली और उनकी पत्नी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. बता दें कि एटली और प्रिया ने 2014 में शादी की थी. करीब 8 साल बाद उन्हें अब पहले बच्चे का आशीर्वाद मिलने वाला है.