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'CM विजय की वजह से ही आज शर्ट-पैंट पहन पा रहा हूं...' एटली का अनोखा बयान, शाहरुख खान की 'Jawan' पर कही ये बात!

Atlee Kumar: हाल ही में विजय सेतुपति की आने वाली फ़िल्म 'बत्था' के ऑडियो लॉन्च के दौरान, एटली ने विजय और उनके सफ़र में विजय के योगदान के बारे में बात की है

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 20, 2026, 2:54 PM IST
'CM विजय की वजह से ही आज शर्ट-पैंट पहन पा रहा हूं...' एटली का अनोखा बयान, शाहरुख खान की 'Jawan' पर कही ये बात!

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ ‘जवान’ में काम करने के बाद फिल्ममेकर एटली के करियर में एक अहम मोड़ आया था. ‘जवान’ के उनके करियर की सबसे बड़ी फ़िल्मों में से एक बनने से पहले ही, डायरेक्टर ने CM विजय के साथ एक मज़बूत रिश्ता बना लिया था; उन्होंने विजय को ‘थेरी’, ‘मेर्सल’ और ‘बिगिल’ जैसी फ़िल्मों में डायरेक्ट किया था. एटली ने हाल ही में उस समय को याद किया और बताया कि जब उन्होंने विजय को शाहरुख़ के साथ काम करने की बात बताई, तो विजय ने उनसे क्या कहा था.

विजय ने मुझे लगातार फ़िल्में दीं

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हाल ही में विजय सेतुपति की आने वाली फ़िल्म ‘बत्था’ के ऑडियो लॉन्च के दौरान, एटली ने विजय और उनके सफ़र में विजय के योगदान के बारे में बात की है. फ़िल्ममेकर ने उस पल को याद किया जब उन्होंने अपने लंबे समय के साथी को बताया कि शाहरुख खान उनके साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हैं. एटली ने ‘बाथा’ इवेंट में कहा, “आज मैंने जो शर्ट, पैंट और घड़ी पहनी है, वह मैंने कड़ी मेहनत से कमाई है लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे ‘अन्ना’, थलापति विजय की वजह से भी है उनके बिना कोई गुंजाइश ही नहीं थी… कोई गुंजाइश नहीं है. इसके बाद उन्होंने आगे कहा, “मैं मशहूर था, अच्छा काम कर रहा था लेकिन उस इंसान ने मुझे लगातार फ़िल्में दीं – थेरी (2016), मर्सल (2017) और बिगिल (2019)

जवान की कास्टिग को लेकर क्या बोले

एटली ने पहले हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में यह कहानी सुनाई थी. एटली ने पहले बताया था कि इस मौके के बारे में सुनकर विजय हैरान रह गए थे और उन्होंने पूछा था, “क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वह खुद तुम्हारे पास आए?” एटली ने कन्फर्म किया कि शाहरुख ने सच में उनसे संपर्क किया था. इसके बाद विजय ने उनसे कहा कि वे पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दें. एटली के लिए यह मौका बहुत खास था, क्योंकि ‘जवान’ हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर उनका पहला प्रोजेक्ट था. बॉलीवुड में आने से पहले ही, उन्होंने विजय के साथ काम करके तमिल सिनेमा में अपनी पहचान बना ली थी.

क्या होगी ‘बत्था’ की कहानी

बालाजी थारानीथारन की लिखी ‘बत्था’ (Baththa) की कहानी 1986 के मद्रास पर आधारित है. यह एक डरपोक आठ साल के लड़के की कहानी है, जो गलती से एक खतरनाक अपराधी को स्कूल के टॉयलेट में बंद कर देता है. जब वह अपराधी भूख और अकेलेपन का सामना करता है, तो उन दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती हो जाती है, जिससे दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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