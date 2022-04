Indias First Super Soldier Film Attack Review In Hindi: भारत को उसका पहला ‘सुपर सोल्जर’ मिल गया है. बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म ‘अटैक’ (Attack) आज थिएटर्स में रिलीज हो गई. फिल्म में जॉन अब्राहम ने सुपर सोल्जर (John Abraham as Super Soldier) की भूमिका निभाई है जिसके दिमाग में एक ऑस्टिफिशल इंटेलिजेंस नैनो चिप इम्प्लांट की गई है. अगर आप भी साइंस फिक्शन और एक्शन मूवी के दीवाने हैं तो जॉन अब्राहम की ये फिल्म (John Abraham Film Attack) आपके लिए ही बनी है. ‘अटैक’ में ‘अर्जुन’ (जॉन अब्राहम) इंडियन आर्मी का एक जाबांज ऑफिसर होता है, जो बाद में सुपर सोल्जर बनकर अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है. वहीं, एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) एक यंग साइंटिस्ट और जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) एयर हॉस्टेस के किरदार में नजर आएंगी.Also Read - John Abraham Interview: John Abraham को बाइक स्टंट है सबसे ज्यादा पसंद, कहा 'बनाई है बेहतरीन फिल्म'

‘अटैक’ में आपको दिग्गज एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) की सरप्राइज एंट्री भी देखने को मिलेगी, जिन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है. इनके अलावा एक्टर रजित कपूर (Rajit Kapoor) और एक्ट्रेस रत्ना पाठक (Ratna Pathak) जैसे मंझे हुए कलाकारों ने भी फिल्म की कहानी के साथ पूरा न्याय किया है. ‘अटैक’ के लीड हीरो यानी जॉन अब्राहम के लिए उनका रोल काफी चैलेंजिंग रहा होगा. हालांकि उन्होंने एक आम आर्मी ऑफिसर से सुपर सोल्जर बनने तक कहीं भी दर्शकों को निराश नहीं किया है. फिल्म में अपने डायलॉग और एक्सप्रेशन से जॉन बीच-बीच में आपको हंसी का डोज भी देते रहेंगे. Also Read - 'कपिल शर्मा शो में प्रमोशन का मतलब फिल्म की टिकट बेचना नहीं होता', जॉन अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा?

क्या है फिल्म की स्टोरी

‘अटैक’ भारत पर होने वाले आतंकी हमलों पर आधारित फिल्म है. इसकी शुरुआत सर्जिकल स्ट्राइक से होती है जहां जॉन अब्राहम एक खूंखार आतंकी संगठन के आका को घसीटते हुए भारत की धरती पर लाते हैं. इस बीच फिल्म में एक ट्विस्ट भी आता है जिसे देखने के लिए आपको जरूर थिएटर्स का रुख करना चाहिए. सुपर सोल्जर बनकर जॉन अब्राहम ने आतंकियों पर दमदार ‘अटैक’ किया है. फिल्म में कई ऐसे एक्शन सीन हैं जिन्हें देख आपका ताली बजाने का दिल करेगा. एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर जॉन अब्राहम को पहली बार सुपर सोल्जर के रूप में देखना दिलचस्प है. एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और जैकलीन फर्नांडिस ने भी ‘अटैक’ में शानदार काम किया है. Also Read - 16 साल बाद John Abraham ने किया डरावना खुलासा, इस फिल्म के दौरान मिली थी तालिबान से धमकी!

क्यों देखनी चाहिए फिल्म ?

3 घंटे से भी छोटी ये मूवी पैसा वसूल साबित हो सकती है. इसमें कॉमेडी, एक्शन, फिक्शन और रोमांस का फुल कॉम्बिनेशन है. शुरू से लेकर अंत तक ये फिल्म आपको बांधे रखती है और आप बोर नहीं होंगे. ‘अटैक’ को फिल्म निर्देशक लक्ष्य राज आनंद ने डायरेक्ट किया है. इस स्टोरी लाइन के साथ फिल्म पर जॉन और लक्ष्य काफी समय से मेहनत कर रहे थे, जो मूवी में नजर भी आती है. सब्सटैंस के साथ ‘अटैक’ एक समझदार एक्शन फिल्म है, जो कुल मिलाकर आपको फुल एंटरटेन करेगी.

डायरेक्टर: लक्ष्य राज आनंद

कास्ट: जॉन अब्राहम, रकुल प्रीत सिंह, जैकलीन फर्नांडीज, प्रकाश राज

रेंटिग- 3.5