Also Read - शरमन जोशी स्टारर 'फौजी कॉलिंग' ने भी पकड़ा अब ओटीटी प्लेटफार्म का हाथ, पुलवामा हमले की है कहानी

View this post on Instagram

#indiawaalimaa #selfie#actorslife……Good is the Morning ❤️🕉