Avatar 2 की एक्ट्रेस ने तोड़ा टॉम क्रूज का रिकॉर्ड, पानी के अंदर इतनी देर तक रोके रखी अपनी सांस

टॉम क्रूज ने 'मिशन: इम्पॉसिबल-रोग नेशन' के सेट पर छह मिनट तक अपनी सांसें रोक रखी थीं.

Avatar 2 : हॉलीवुड की मेगाबजट फिल्म ‘अवतार 2’ (Avatar: The Way of Water) का सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर के फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई ‘अवतार’ का सीक्वल है, जो इसी महीने 16 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है. ‘अवतार 2’ में पानी के अंदर कई सीन फिल्माए गए हैं, जिसके लिए मूवी की स्टारकास्ट को लंबे समय तक अपनी सांस रोक कर रखनी पड़ी. इसी दौरान ‘अवतार 2’ की एक्ट्रेस केट विंसलेट ने हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

इतनी देर तक रोक कर रखी अपनी सांस

केट विंसलेट ने की शूटिंग के दौरान सात मिनट 15 सेकंड तक सांस रोकने के बाद हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के रिकॉर्ड को तोड़ा है. औसत व्यक्ति लगभग एक या दो मिनट के लिए अपनी सांस रोक सकता है. ‘अवतार’ सीक्वल में रोनाल की भूमिका निभाने वाली 47 वर्षीय अभिनेत्री सात मिनट 15 सेकंड तक पानी के भीतर रही. क्रूज ने ‘मिशन: इम्पॉसिबल-रोग नेशन’ के सेट पर छह मिनट तक अपनी सांसें रोक रखी थीं.

पानी के अंदर थे एक्ट्रेस के पति

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के लॉन्च से पहले एक वैश्विक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा, “मेरे पास वास्तव में एक वीडियो है जब मैं पानी में अपनी सांस-रोक रही थी. और इसका एकमात्र कारण यह है कि मेरे पति चुपके से अंदर आ गए. मैंने कहा, ‘कृपया मत आओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वीडियो बनाओ. मैं सिर्फ दबाव महसूस करूंगी, बस कृपया ऐसा मत करो’ और वह बीच में आ गया.”

टाइटैनिक में नजर आई थीं एक्ट्रेस

उन्होंने आगे कहा, “मैं चाहती थी कि जेम्स सही तरीके से जाने, यह पहली चीज है जो मैं करना चाहती थी – यह निश्चित रूप से कोई प्रतियोगिता नहीं थी.” अवतार सीक्वल ने केट और निर्देशक जेम्स कैमरन को 1997 की ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक के बाद पहली बार सेट पर फिर से जोड़ा है. ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.