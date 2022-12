Avatar 2 Box Office Collection: 'अवतार 2' का बॉक्स ऑफिस पर कहर, 100 करोड़ पार हुई फिल्म

Avatar 2 Box Office Collection Day 3: 'अवतार 2' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के हर दिन अनोखे रिकॉर्ड बना रही है.

Avatar 2 Box Office Collection Day 3: हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) की मोस्ट अवेडेट फिल्म ‘अवतार 2’ (Avatar 2) इन दिनों सिनेमाघरों में जमकर धूम मचा रही है. 13 साल के लंबे इंतजार के बाद दर्शकों अवतार पार्ट की 2 सौगात मिली है. आलम ये है कि ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ (Avatar The Way Of Water) को देखने के लिए सिनेमाघरों में फैंस का मेला सा लग गया है. मौजूदा समय में इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दुनिया भर में ‘अवतार 2’ पैसों की सुनामी ला चुकी है. ऐसे में चलिए जानते हैं अब तक फिल्म ने कितने करोड़ा का कारोबार किया है.

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ कई रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद की जा रही है. वहीं, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म को और भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है. जेम्स कैमरून की फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही शानदार शुरुआत की और अब वर्ल्डवाइड इसने 1500 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दो दिन में इसका ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ रुपये हो गया है. ओपनिंग डे पर ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ ने 41 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि रिलीज के दूसरे दिन यानी पहले शनिवार को इस फिल्म ने 42 से 43 करोड़ के बीच कारोबर कर लिया है. वहीं रविवार की बात करें तो अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक रविवार को ‘अवतार 2’ की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और फिल्म ने 50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ओपनिंग वीकेंड पर डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ये फिल्म करीब 120-125 करोड़ के बीच कलेक्शन कर सकती है. इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई पहुंच गई 137.50 करोड़ के करीब। इसमें से अंग्रेजी में 24 करोड़ का कलेक्शन रहा, हिंदी में 14 करोड़, तेलुगु में 4 करोड़ और तमिल में तीन करोड़ और मलयालम में 45 लाख का बिजनेस किया था. वहीं अगर फिल्म ऐसे ही बॉक्स ऑफिल पर धमाल मचाती रही तो ये दूसरे वीकेंड से पहले ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. बता दें कि ‘अवतार 2’ की लागत 250 मिलियन डॉलर्स यानी 2000 करोड़ रुपये है.