Avatar 3 OTT Release: 12000 करोड़ छापने के बाद, OTT पर नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार Avatar 3, कब-कहां देखें फिल्म?

Avatar 3 OTT Release Date: जेम्स कैमरून की मस्ट वॉच फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई करने के बाद अब ये ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है. फिल्म ने दुनिया भर में करोड़ों की कमाई की थी और कई रिकॉर्ड बनाए थे. जानते हैं फिल्म अवतार 3 आप कब और कहां देख सकते हैं.
अवतार: फायर एंड ऐश 24 जून, 2026 से जियोहॉटस्टार पर प्रीमियर के लिए तैयार है. इंटरनेशनल लेवल पर ये फिल्म Disney+ पर भी इसी दिन रिलीज की जा रही है. इंडियन ऑडियंस इसे JioHotstar पर हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु समेत कई भाषाओं में देख सकेंगे. बता दें, लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले जेम्स कैमरून और जॉन लैंडौ द्वारा निर्मित ये फिल्म लव-धोखा और रिश्तों की उलझन की कहानी है. ये फिल्म पैंडोरा की दुनिया को और भी बड़े और गहरे अंदाज में दिखाती है.
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फिल्म में Jake Sully और Neytiri के परिवार को एक नई और खतरनाक Na’vi जनजाति ‘Ash People’ का सामना करना पड़ता है. इनका परिवार पहले से ही अपने बच्चे को खोने के दर्द में डूबा हुआ होता है. इसी बीच उन्हें खतरनाक ग्रुप नावी का सामना करना पड़ता है, जिसकी नेता वरांग है, जो देवी की पूजा करता है और मानता है कि उनकी देवी ने उन्हें त्याग दिया है. बाकी दूसरे पार्ट की अपेक्षाकृत इस बार की कहानी पहले से डार्क और इमोशनल बताई गई है.
फिल्म में एक बार फिर Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang और Sigourney Weaver जैसे सितारे नजर आए हैं. वहीं, विलेन वरंग के किरदार ने भी दर्शकों का खूब ध्यान खींचा. अवतार के सारे पार्ट्स हमेशा से अपने विजुअल इफेक्ट्स को लेकर चर्चा में रहे हैं. Fire and Ash में पहले से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है.
ऐश पीपल की नेता वरंग हैं, जिनका किरदार अभिनेत्री ऊना चैपलिन ने निभाया है. अगर आपको ये नाम याद है, तो शायद इसलिए क्योंकि वो मूक फिल्मों के दिग्गज चार्ली चैपलिन की पोती हैं. आप उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स में रॉब स्टार्क की बदकिस्मत पत्नी तलिसा के किरदार में भी देख सकते हैं.
(इनपुट एजेंसी)
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