Avatar 2 Collection Day 4: 200 करोड़ के करीब अवतार 2, चौथे दिन भी की जबरदस्त कमाई

Avatar The Way Of Water BO Collection Day 4: ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ की चौथे दिन की कमाई का ब्यौरा सामने आ चुका है.

Avatar 2 Box Office Collection Opening Day Initial Report South India Records Massive Numbers

Avatar The Way Of Water BO Collection Day 4: जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ (Avatar The Way Of Wate) की चौथे दिन की कमाई का पूरा आंकड़ा सामने आ चुका है और इसे देखकर आप यही कहेंगी कि कोरोना के बाद बॉक्स ऑफिस की सूनामी है ये फिल्म. यह फिल्म महज चार दिनों में दुनियाभर में धुंआधार कमाई कर रही है. इस मूवी के जरिये दर्शकों को पेंडोरा की काल्पनिक दुनिया का वह अनुभव हुआ है, जो बहुत ही खास रहा है. साल 2009 में ‘अवतार’ का पहला भाग आया था और अब इसका दूसरा भाग आया है और फैंस इसे देखने के लिए पागल हो रहे हैं. बता दें कि फिल्म रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे टेस्ट में भी फिल्म सौ फीसदी नंबरों से पास हुई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है.

‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ क्स ऑफिस पर डे वन से छाई हुई है और इस फिल्म में दुनिया भर में एक अलग ही रिकार्ड बना रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म ने 18.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म की कमाई में चौथे दिन 50 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है. इसी के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन अब 200 करोड़ रुपये के पास होने वाला है. जबकि वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.

#Avatar is EXTRAORDINARY in Weekend 1… #South circuits EXCELLENT, set new benchmarks… #North sectors SUPERB, mass pockets witness MASSIVE growth on Day 3… Fri 41 cr, Sat 42 cr, Sun 46 cr+. Total: ₹ 129 cr+. Nett BOC. #India biz. All versions. #AvatarTheWayOfWater #Avatar2 pic.twitter.com/qK2n0m9Nzh — taran adarsh (@taran_adarsh) December 19, 2022



‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ जिस रफ्तार से कलेक्शन कर रही है उसे देखते हुए जल्द ही फिल्म के 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने की उम्मीद है. वहीं अगर फिल्म ऐसे ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉरमेंस देती रही तो ये दूसरे वीकेंड तक ये कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है. बता दें कि ‘अवतार 2’ की लागत 250 मिलियन डॉलर्स यानी 2000 करोड़ रुपये है. जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार 2’ इन दिनों हर किसी की पहली पसंद बनी हुई है. इंडिया के अलावा ये फिल्म विदेशों में अपनी धूम मचा रही है. आलम ये है कि ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ ने अब तक वर्ल्डवाइड 3500 करोड़ की कमाई कर डाली है.