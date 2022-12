Avatar 2 BO Collection: 200 करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रही 'अवतार 2', जानिए आंकड़े

Avatar The Way Of Water BO Collection Day 5: जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.

Avatar The Way of Water Box Office Collection Day 5 Double-Digit Tuesday; Will it Cross Rs 200 Crore in Week 1 Check Detailed Report

Avatar The Way Of Water Box Office Collection Day 5: हॉलीवुड की मचअवेटेड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर (Avatar The Way Of Water ) रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है. अब तक इस फिल्म ने दर्शकों का मनोरंजन किया है और हर दिन फिल्म सफलता के नए आयाम लिख रही है. अपने वीएफएक्स की वजह से चर्चा में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की सुनामी ला दी है. भारत समेत पूरी दुनियाभर में लगातार फिल्म शानदार कमाई करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अब तक फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है और भारत में इसे कितना प्यार मिल रहा है.

‘अवतार’ 2009 में आई थी और आखिरकार इसका दूसरा भाग सालों के इंतजार के बाद पर्दे पर आ चुका है और क्या सीक्वल है. 13 साल बाद ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ रिलीज हुई है और दर्शक पानी के अंदर की हैरतंगेज कहानी को बेहद पसंद कर रहे हैं. अगर हम कमाई की बात करें तो भारत में फिल्म की कमाई अब तक अच्छी रही है और फिल्म ने ओपनिंग डे पर 40.3 करोड़ रुपयों की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 42.5 करोड़ का कलेक्शन किया जबकि तीसरे दिन फिल्म की कमाई का आंकड़ा 46 करोड़ रहा. फिल्म ने चौथे 18.6 करोड़ का कलेक्शन किया है.

‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ के मंगलवार के कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 16 करोड़ का बिजनेस किया है. इसी के साथ ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ का कुल कलेक्शन अब 163.40 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म की अब तक की कमाई को देखते हुए माना जा रहा है कि दूसरे वीकएंड में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी. गौरतलब है कि इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ‘ब्रह्मास्त्र’ जैसी फिल्म को पीछे छोड़ दिया था.