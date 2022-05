Avatar 2 Trailer Released Avatar The Way of Water: हॉलीवुड फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरून की मचअवेटेड फिल्म अवतार 2: द वे ऑफ वॉटर का धमाकेदार टीजर मेकर्स ने कल जारी कर दिया था, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी सामने आ गई जब अवतार फ्रेंचाइजी की दूसरी कड़ी की इस अपकमिंग फिल्म को लेकर बेकरार बैठे दर्शकों को फिल्म की पहली झलक मिली. टाइटेनिक फेम निर्देशक जेम्स कैमरून की इस मचअवेटेड फिल्म को निर्माता 16 दिसंबर के दिन एक साथ दुनिया भर में रिलीज कर रहे हैं. ‘अवतार 2’ के ट्रेलर की ये टीजर वीडियो रिलीज के साथ ही इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. इसके साथ ही ‘अवतार 2’की रिलीज डेट भी जारी कर दी गई है. बता दें कि हाल ही में अवतार के अवतार सीक्वल के नाम का ऐलान किया गया था. ‘अवतार’ के पहले सीक्वल का नाम ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ है.Also Read - किसी मानसिक बीमारी से गुज़र रहे हैं गोविंदा, 'अवतार' के लिए बॉडी पर पेंट करवाने से कर दिया था मना!

ट्रेलर दर्शकों को पेंडोरा की आश्चर्यजनक दुनिया की झलक दिखाता है. ट्रेलर में ऐसे कई शॉट हैं, जिनमें समुद्र और उसमें रहने वाले प्राणी एक खास रोल में नजर आते हैं. ट्रेलर में सैम वर्थिंगटन और जो सलदाना अपने-अपने रोल में नजर आ रहे हैं. पूरे ट्रेलर में समुद्र का नीलापन छाया हुआ है. ‘अवतार 2’ के विजुअल्स स्टनिंग हैं. ट्रेलर में आप जेक को कहते हुए सुन सकते हैं: ‘हम जहां भी जाते हैं, यह परिवार ही हमारा किला है.’ जेम्स कैमरून ने पहला ट्रेलर रिलीज करते हुए कहा, ‘पहले अवतार के साथ, हम बड़े पर्दे की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. नई ‘अवतार’ फिल्मों के साथ, हम उन सीमाओं को और भी आगे ले जा रहे हैं. हम विजुअल इफेक्ट में रियलिटी के ज्यादा करीब जा रहे हैं.’ Also Read - avatar 2 will take more time to release says James Cameron | जेम्स कैमरून ने उठाया 'अवतार 2' के नई रिलीजिंग डेट से पर्दा, कहा...

“Wherever we go, this family is our fortress.” Watch the brand-new teaser trailer for #Avatar: The Way of Water. Experience it only in theaters December 16, 2022. pic.twitter.com/AKqBQ2uvJp — 20th Century Studios (@20thcentury) May 9, 2022

Also Read - James Cameron anxiously awaits 'Avatar' sequel release

1.38 मिनट लंबे इस वीडियो में कई अद्भुत दृश्य है। जिनसे दर्शकों की निगाह एक सेकेंड के लिए भी नहीं हट पाएगी. बता दें कि फिल्म में सैम वर्थिंगटन, ज़ो सलदाना, स्टीफन लैंग, मिशेल रोड्रिग्ज और सिगोरनी वीवर ने मुख्य भूमिकाएँ निभाईं हैं. ये सभी सीक्वल में वापसी करेंगे. केट विंसलेट, मिशेल योह, डेविड थेवलिस और विन डीजल सहित अन्य लोग सीक्वल के साथ फ्रैंचाइज़ी के कलाकारों में शामिल हो रहे हैं. अवतार 2 16 दिसंबर, 2022 को रिलीज होने वाली है.